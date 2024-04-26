34305 قتلى حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة

المصدر: د ب أ

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ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 34305 في اليوم الـ202 من الحرب بين حماس وإسرائيل، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الجيش الإسرائيلي قتل 43 فلسطينياً في الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في ظل استمرار هجماته العسكرية على قطاع غزة.

وأضافت أنه من بين القتلى أطفال ونساء كانوا في الأماكن المستهدفة، مؤكدةً وجود عدد من الضحايا عالقين تحت الركام.

كان مصدران أمنيان مصريان قد كشفا، أمس، أن القاهرة طلبت عقد اجتماع متابعة مع إسرائيل، في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وأوضح المصدران أن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد، سعياً للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر، للتوصل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل و«حماس» التي اندلعت في السابع من أكتوبر.

وأضافا أن مصر تعتقد أن إسرائيل أبدت استعداداً أكبر للسماح لسكان غزة النازحين بالعودة إلى شمال القطاع، مع الحد من عمليات التفتيش والإجراءات الأمنية لمن لا يشتبه بأن لهم أنشطة مسلحة.

وكانت عودة المدنيين إلى شمال غزة دون عوائق وانسحاب القوات الإسرائيلية أو إعادة تمركزها من النقاط الشائكة في الجولات السابقة من مفاوضات وقف إطلاق النار التي اضطلعت فيها مصر وقطر بدور الوساطة.

وقال المصدران إن من المتوقع عقد اجتماع بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين، اليوم، في القاهرة، سيترتب على نتائجه عقد المزيد من الاجتماعات مع حماس.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، أول من أمس، أنه سيمضي قدماً في عمليته ضد مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، لملاحقة «أربع وحدات قتالية تابعة لحركة حماس في المدينة».

وأكد الجيش استدعاء لواءي احتياط لـ«العمل» في القطاع، في وقت طالب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق مستقل في «المقابر الجماعية» المكتشفة في غزة.

وأعلن مسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية أن «الجيش يتأهب لإطلاق عملية رفح على الفور، وفي انتظار موافقة الحكومة»، بينما قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، في مؤتمر صحافي، إنه تمت تعبئة «لواءين احتياطيين للقيام بمهام دفاعية وتكتيكية في غزة»، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي قضى على «ما لا يقل عن 18 أو 19 كتيبة من أصل 24 كتيبة تابعة لحماس».

وفي بيانه عن حشد لواءين احتياطيين إضافيين، استعداداً لانتشار محتمل في رفح، قال الجيش الإسرائيلي: «تدرب الجنود على فنون قتالية وتعلموا الأفكار والدروس الرئيسية من القتال والمناورات البرية في قطاع غزة حتى الآن».

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