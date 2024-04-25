«تحقيقات الحياد» تتيح استئناف التمويل لـ«الأونروا»

المصدر: عواصم - وكالات

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قالت ألمانيا، أمس، إنها تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، في إشارة إلى استئناف التمويل الذي توقف بعد اتهامات إسرائيلية بتورط 12 من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.

ويأتي تحرك ألمانيا بعد نشر مراجعة، الاثنين، قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا حول حياد «الأونروا»، وخلصت إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها.

وفي التقرير المقدم في نيويورك، خلص خبراء مستقلون إلى أن «الأونروا» أنشأت عدداً من الآليات «القوية» لضمان مبدأ الحياد.

وآخذاً في الاعتبار توصيات المراجعة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الدول إلى دعم «الأونروا» بشكل فعال؛ لأنها «شريان حياة للاجئي فلسطين في المنطقة».

ودعا مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش لدعم الوكالة، في ضوء الوضع الكارثي في غزة. ومنذ اندلاع الحرب، قُتل 180 من موظفي «الأونروا»، وتضرر أو دمر 160 من مبانيها، و«قتل 400 شخص على الأقل أثناء سعيهم للحماية التي يوفرها علم الأمم المتحدة»، وفق فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة.

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