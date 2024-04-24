تفاؤل سعودي باستقرار وأمن دول المنطقة

المصدر: عواصم- وكالات

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة أكثر تفاؤلاً باستقرار وأمن دول المنطقة، فيما شددت مصر والأردن على ضرورة وقف الحرب وإيصال المساعدات لغزة.

وقال الوزير بن فرحان، في تصريحات لـ «العربية/الحدث» السعودية بثتها أمس، إن رؤية المملكة تدفع نحو تنمية وإعمار واستقرار المنطقة لا الاضطرابات.

وأوضح أن هناك حديثاً يتبلور في أروقة الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، لافتاً الى أن هذا أمر إيجابي جداً.

جاءت تصريحات وزير الخارجية على هامش مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في لوكسمبورغ.

وفي القاهرة، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أهمية العمل على إدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع. وقال، في مؤتمر صحافي أمس، مع نظيره الايرلندي مايكل مارتن، إن «قطاع غزة أصبح غير قابل للعيش جراء الحرب الإسرائيلية»، مطالباً إسرائيل بـ «عدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح».

وأضاف أنه «لا بديل لحل الصراع سوى تنفيذ حل الدولتين»، متوقعاً تصويتاً واسع النطاق بالجمعية العامة للأمم المتحدة على الخطوة المقبلة للاعتراف بدولة فلسطين عضواً كامل العضوية. ولفت الوزير شكري إلى أن وكالة «الأونروا» هي المنظمة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات بقطاع غزة، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في قرار تعليق تمويل الوكالة.

وفي عمان، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية «استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها اكتشاف المقابر الجماعية في باحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة».

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