مقتل إرهابي ومصادرة أسلحة خلال عملية تمشيط في الجزائر

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن مقتل إرهابي في عملية بحث وتمشيط أول من أمس، بمنطقة الثنية الكحلة بولاية المدية التي تقع على بعد 90 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائر.

وكشفت الوزارة، في بيان لها مساء أمس، عن أنه تم القضاء على الإرهابي، والتحفظ على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و3 خزنات ذخيرة ومنظار ميدان وأغراض أخرى.

ومنذ بداية العام الجاري، اعتقل الجيش الجزائري، وفقاً لبيانات وزارة الدفاع، 3 إرهابيين، وأوقف 126 عنصراً تابعاً للجماعات الإرهابية، فيما سلَّم 4 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، مطلع الشهر الحالي، عن اعتقال إرهابي وعنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة لوحدات من الجيش.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان صحفي، أن مفرزة للجيش ألقت القبض على الإرهابي ببرج باجي مختار جنوبي البلاد، وضبطت بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، لافتةً إلى اعتقال عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين.

وأشارت إلى اعتقال 33 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 1464 كيلوغراماً من المخدرات.

يُذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية كانت قد أعلنت، نهاية الهام الماضي، عن اعتقال 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة بمناطق البلاد في الفترة بين 29 نوفمبر الماضي و5 ديسمبر.

وأظهرت حصيلة نشرتها الوزارة اعتقال 70 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 1332 كيلوغراماً من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، وضبط 348758 قرص مخدر.

وجرى ضبط 178 مهرباً جنوب البلاد، و30 قنطاراً من خام الذهب والحجارة، إضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، والتحفظ على 16 مركبة، و118 مولداً كهربائياً، و76 مطرقة ضغط.

وأشارت الحصيلة إلى توقيف 30 شخصاً آخرين، وضبط 19 بندقية صيد، و48227 لتراً من الوقود، و6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و2000 كيلوغرام من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ41 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف 78 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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