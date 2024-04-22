مقتل شابين برصاص الاحتلال في الضفة

المصدر: الخليل - رويترز

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لقي شابان فلسطينيان، أمس، حتفهما بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار على فلسطينيين حاولا إطلاق النار عليهم وطعنهم، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الرجلين لقيا حتفهما.

وقال الجيش إن أحد الفلسطينيين حاول طعن جنود كانوا في قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة «فردوا بالذخيرة الحية، وقاموا بتحييده». وأضاف أن الفلسطيني الآخر أطلق النار على الجنود الذين «ردوا بالذخيرة الحية، وقاموا بتحييده أيضاً».

وشاهد مصور من رويترز جثة في مكان الواقعة، عند تقاطع طرق قرب مدينة الخليل الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية القول «قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب شابين على مفترق بيت عنون، ما أدى إلى إصابتهما بشكل مباشر، فيما مُنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما».

وقالت مصادر أمنية فلسطينية للوكالة، إن الشابين (18 و19 عاماً)، توفيا متأثرين بجروحهما، وإنه لم يتسنَ بعد تسلم جثتيهما.

ومنذ اندلاع حرب غزة، تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية، التي كانت في ازدياد بالفعل قبل الحرب، مع قيام الجيش بمداهمات متكررة، وهجمات يشنها مستوطنون على قرى فلسطينية، وهجمات يشنها فلسطينيون.

وقالت السلطات الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت السبت 14 فلسطينياً خلال مداهمة في الضفة، بينما قُتل سائق سيارة إسعاف، أثناء توجهه لنقل جرحى من هجوم منفصل شنه مستوطنون.

وبدأت القوات الإسرائيلية مداهمة كبيرة في الساعات الأولى من يوم الجمعة، في مخيم نور شمس قرب مدينة طولكرم، وتبادلت إطلاق النار مع مسلحين حتى اليوم التالي.

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