مقترح ليبي بإحالة ملف التسوية إلى الجامعة العربية

المصدر: طرابلس، تونس - الحبيب الأسود

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يشهد الشارع الليبي، سجالاً حاداً حول ما يمكن أن تشهده البلاد خلال الفترة المقبلة، في ظل فشل أغلب مبادرات الحل السياسي واستمرار حالة الانقسام وعجز الفرقاء الداخليين والفاعلين الإقليميين والدوليين على تحديد روزنامة للمستقبل.

وفي هذا السياق، اقترح «تكتل إحياء ليبيا» إحالة ملف تسوية النزاع إلى الجامعة العربية على أمل أن تحقق ما فشل فيه المجتمع الدولي من خلال المبادرات والقرارات الأممية.

واقترح التكتل إعادة تشكيل حكومة مصغرة للانتقال السياسي خلال 30 يوماً، وفقاً للقوانين الانتخابية المنشورة. ويشمل ذلك تشكيل حكومة مصغرة بالتشاور بين مجلس النواب ومجلس الدولة، وأشار الاقتراح إلى ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وفقاً للقوانين المنشورة خلال مدة زمنية محددة.

ودعا التكتل، الجامعة العربية للتدخل من أجل الإشراف على هذه العملية، بما في ذلك عقد اجتماع طارئ يجمع رؤساء مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي، لاتخاذ القرارات الضرورية، ومراقبة تنفيذ الخطة وتقديم تقاريرها إلى مجلس الأمن للتحقق من الالتزام بالاتفاقات.

بدوره، أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أن تكرار استقالات المبعوثين الأمميين وآخرها استقالة عبد الله باتيلي مؤشر على فشل المجتمع الدولي في معالجة الأزمة الليبية، داعياً الليبيين من مختلف الأطياف سياسيين وأمنيين ومواطنين، إلى تحمل مسؤولية حل الأزمة بأنفسهم، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

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