قصف متبادل بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي

المصدر: بيروت - وكالات

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تجدد القصف المتبادل بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل، أمس، وأفادت صحيفة إسرائيلية بأن مسيرتين مفخختين جرى توجيههما من جنوب لبنان، اخترقتا الأجواء الإسرائيلية دوي تفعيل صافرات الإنذار في شمال سهل الحولة، قبل أن تسقط إحدى المسيرتين في «بيت هيلل» وتسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وتسبب في حريق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في عدم تفعيل أجهزة الإنذار إثر «تسلل» المسيرتين المفخختين من جنوب لبنان.

وجدد «حزب الله» استهدافه للمواقع الحدودية بالقذائف الصاروخية.

وتبنى «حزب الله» - في بيان صحفي - الهجوم بالمسيرتين الانقضاضيتين، وقال إن الهجوم استهدف «منظومة دفاع صاروخي إسرائيلية في بيت هيلل».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ«سقوط قتيل وإصابة اثنين بجروح»، عقب غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق «عين بعال» في الجنوب.

وقالت إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قائد ميداني من «حزب الله»، في بلدة «عين بعال» جنوبي لبنان، إضافة إلى سقوط جريحين في الغارة.

وقالت مصادر لبنانية إن غارات إسرائيلية استهدفت مجمعاً عسكرياً لـ«حزب الله» جنوب لبنان.

واستهدف القصف قيادياً في «حزب الله» يلقب بـ«أبو جعفر باز»، وهو من مفاصل التشكيلات العسكرية على الجبهة وقد قتل على الفور.

وبينت مصادر لبنانية أن القتيل كان وحيداً في المركبة، مشيرة إلى أن الجريحين من المدنيين هم كانوا بالقرب من السيارة.

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