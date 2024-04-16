إصابة 4 جنود إسرائيليين بعبوات داخل لبنان

المصدر: بيروت- وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أن أربعة من جنوده أصيبوا داخل الأراضي اللبنانية، بعدما قال «حزب الله» إنه فجّر عبوات ناسفة بجنود إسرائيليين تجاوزوا الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس «نؤكد أن الحادث وقع داخل لبنان».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، إصابة أربعة من جنوده، جروح أحدهم بالغة، جراء «انفجار مجهول المصدر»، خلال «نشاط للجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود الشمالية»، خلال الليلة (قبل) الماضية، من دون أن يحدد ما إذا اجتازوا الحدود. من جهته، أفاد «حزب الله» في بيان، بأن مقاتليه زرعوا عدداً من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود الجنوبية داخل الأراضي اللبنانية، وعند تجاوز قوة تابعة للواء غولاني الحدود، ووصولهم إلى موقع العبوات، تمّ تفجيرها بهم.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أكدت أمس وقوع تسع إصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في جنوبي لبنان. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل (قبل الفائت)، مستهدفاً منزلاً في بلدة صديقين، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بعشرات المنازل المحيطة بالمنزل المستهدف.

ووفق الوكالة «أدت الغارة إلى وقوع تسع إصابات متوسطة وطفيفة، نقلوا إلى مستشفيات مدينة صور للمعالجة».

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات وهمية فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. كما استمر الطيران الاستطلاعي بالتحليق فوق القرى والبلدات الجنوبية.

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