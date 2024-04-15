فيضانات عارمة.. الأمطار تودي بحياة 12 شخصاً في عُمان

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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تعرضت سلطنة عمان لموجة من الأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث فيضانات وسيول جارفة في العديد من المناطق، فيما دعت السلطات في منطقة كورغان الروسية بجبال الأورال السكان إلى إخلاء منازلهم «على الفور» بسبب الفيضانات التي ضربت أيضاً كازاخستان وأفغانستان.

وفي سلطنة عمان، أعلن قطاع البحث والإنقاذ بالمنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أمس، تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم، بينهم 9 طلاب، وأحد الوافدين.

وتسببت الأمطار الشديدة التي ضربت السلطنة، أمس، في احتجاز 11 طالباً في منطقة سمد الشأن.

حافلة طلاب

واحتجزت السيول حافلات مدارس في الباطنة والشرقية. وطالب أهالي سمد الشأن والقرى المجاورة لها، بالبحث عن المفقودين من أبنائهم، سواء بالأقدام أو بسيارات الدفع الرباعي. وتمكن طيران الشرطة من تنفيذ عملية إنقاذ لشخصين إثر انجراف مركبة كانت تُقل مجموعة من الطلبة بمجرى وادي في سمد الشأن.

وتعرضت سلطنة عمان مؤخراً لموجة من الأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث فيضانات وسيول جارفة في العديد من المناطق.

وتسببت هذه الفيضانات في أضرار مادية وارتباك في التيار الكهربائي وشبكات الاتصالات.

وأفادت الأرصاد الجوية العمانية بأن الطقس غائم جزئياً في أغلب محافظات السلطنة، مع هطول أمطار متباينة الغزارة.

فيضانات روسيا

وإلى منطقة أخرى، حيث دعت السلطات في منطقة كورغان الروسية في جبال الأورال السكان أمس، إلى إخلاء منازلهم «على الفور» بسبب الفيضانات غير المسبوقة التي تجتاح كازاخستان أيضاً، محذرة من أن الوضع سرعان ما سيصبح «صعباً للغاية».

وكتب حاكم منطقة كورغان فاديم شومكوف «يا أبناء بلدي، غادروا المناطق التي غمرتها الفيضانات على الفور». وأضاف «من المتوقع أن يكون الوضع صعباً للغاية مع ارتفاع منسوب المياه خلال الليل»، محذراً السكان من أن الأمور قد تتغير «جذرياً في اتجاه سلبي».

وأوضح شومكوف أن منسوب نهر توبول آخذ في الارتفاع، و«بدأت الأمطار بالهطول، ما سيتسبب في تدفق مياه إضافية». ويُخشى من أن يجد حوالي 18 ألف شخص أنفسهم في وضع حرج.

وتم إجلاء 20 ألف شخص على الأقل في روسيا. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن السلطات أن ما يناهز 40 ألف منزل غمرتها المياه.

وفي كازاخستان المتاخمة لروسيا، تم إجلاء أكثر من مئة وألفي شخص، بحسب وزارة حالات الطوارئ.

ووصلت المياه إلى ضواحي مدينة بتروبافلوسفك، عاصمة منطقة شمال كازاخستان وبات سكانها البالغ عددهم 220 ألف نسمة محرومين جزئياً من الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.

فيضانات أفغانستان

في أفغانستان، لقي 33 شخصاً على الأقل حتفهم منذ الجمعة جراء أمطار غزيرة وفيضانات، وفق ما أعلن مسؤول في إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد أمس.

وتشهد حوالي 20 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34، مستويات مرتفعة من التساقطات بما فيها كابول.

وقال الناطق باسم إدارة الكوارث الطبيعية جنان سايق «بحسب المعلومات الأولية، تسببت الفيضانات منذ الجمعة في خسائر بشرية ومالية فادحة. قضى 33 شخصاً وأصيب 27 آخرون».

وأضاف أن معظم الوفيات تعود إلى سقوط أسطح المساكن.

كما تسببت الأمطار بتدمير حوالي 600 منزل بشكل كلي أو جزئي وجرف 580 كيلومتراً من الطرق. وأشار إلى أن قرابة 800 هكتار من الأراضي الزراعية غمرت بالمياه ونفق 200 رأس ماشية.

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