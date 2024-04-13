اشتباكات مسلحة تفسد فرحة الليبيين بعيد الفطر

المصدر: تونس- الحبيب الأسود

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اهتزت العاصمة الليبية طرابلس لأزيز الرصاص ما أفسد عليها فرحة عيد الفطر المبارك، حيث جدت بوسط المدينة اشتباكات بين مسلحين من ميليشيا جهاز دعم الاستقرار وعناصر من الشرطة القضائية.

ودعا جهاز الإسعاف والطوارئ السكان المحليين إلى توخي الحذر والابتعاد عن أماكن التوتر، وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح شهود عيان لـ«البيان» أن سبب الاشتباكات، يعود إلى إلقاء جهاز الشرطة القضائية القبض على عنصرين من جهاز دعم الاستقرار تنفيذاً لبطاقة ضبط وإحضار صادر عن الجهات المتخصصة، وهو ما قوبل برد سريع من قبل ميليشيا دعم الاستقرار التي اختطفت بدورها عنصرين من أفراد الشرطة القضائية، ونقلتهما إلى مكان مجهول.

وأضاف شهود العيان أن الاشتباكات طالت مناطق باب بن غشير وطريق السكة وفي شارع النصر بالقرب من مقر الإذاعة والتلفزيون، وأن المسلحين استعملوا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وهو ما بث الذعر في قلوب السكان المحليين وأدى إلى منعهم من التنقل بسبب إغلاق الشوارع.

في الأثناء، طالبت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية في ليبيا، ببذل جهود لنزع فتيل الأزمة بين الأطراف المسلحة في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى ضرورة تنحية السلاح، والتمسك بالحوار السلمي.

وحذرت التنسيقية من استمرار هذه الأوضاع مع توافد أرتال عسكرية مسلحة من خارج العاصمة خلال الأسابيع الأخيرة، مطالبة بضرورة العمل على نزع فتيل الأزمة، واتخاذ التدابير من الجهات المسؤولة على أمن العاصمة، لحماية المدنيين العزل، ومنع الاحتكام للسلاح وحرمة دماء أبناء الشعب الليبي.

وجاءت الاشتباكات، فيما ينتظر الليبيون تنفيذ وعود وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، بإخلاء العاصمة طرابلس من كل التشكيلات المسلحة.

وقال وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي انه لن يكون هناك وجود لميليشيات الردع ودعم الاستقرار واللواء 444 والأمن العام والشرطة القضائية داخل العاصمة، وأن نهاية شهر رمضان هي أقصى موعد لإخلاء العاصمة من هذه الأجهزة.

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