إسرائيل تستنفر.. وأمريكا تدعمها بنشر سفينة صواريخ

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتأهب العالم لاحتمالات تنفيذ طهران وعدها بالانتقام، على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل، رغم كثافة الضغط الدبلوماسي الدولي لتجنّب «حرب شاملة ومفتوحة».

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن الجيش الإسرائيلي والموساد صادقا على خطط مهاجمة إيران حال ضربت تل أبيب، في حين قررت فرنسا إجلاء عائلات دبلوماسييها بطهران، ودعت بريطانيا رعاياها في إسرائيل إلى المغادرة، بينما نشرت أمريكا سفينة صواريخ بقدرات دفاعية واعتراضية عالية قرب سواحل إسرائيل، وقالت إن التهديد الإيراني حقيقي.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد أمس مشاورات مع وزير الدفاع يوآف غالانت وكبار قادة الأمن تحسباً لهجوم إيراني محتمل.

تهديدات حقيقية

وأكد البيت الأبيض، أمس، أن تهديدات إيران لإسرائيل بالرد على ضربة نسبت إلى إسرائيل واستهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الحالي، «حقيقية».

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي لصحفيين: «ما زلنا نعتبر أن تهديد إيران المحتمل، حقيقي وموثوق»، وتنوي الولايات المتحدة «بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها».

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن مصادر أمريكية تتوقع أن يكون رد إيران على إسرائيل خلال ساعات، كما نقلت شبكة «سي بي إس» عن مسؤولين أمريكيين أن الهجوم الإيراني على إسرائيل وشيك.

وتوقع مسؤولان أمريكيان هجوماً إيرانياً على إسرائيل، وأوضحا أنه من المتوقع أن تشن إيران هجوماً كبيراً على إسرائيل، قد تستخدم فيه أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية في الداخل الإسرائيلي، حسب ما نقلت شبكة «سي بي أس».

وقال المسؤولان، اللذان لم تسمهما الشبكة الإخبارية، إنه سيكون من الصعب على الإسرائيليين التصدي لهجوم بهذا الحجم، لكنهما أشارا في الوقت عينه إلى أن طهران قد تشن هجوماً أصغر نطاقاً لتجنب حدوث تصعيد كبير.

قدرات دفاعية أمريكية

وبدورها، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية نشرت سفينة صواريخ بقدرات دفاعية واعتراضية عالية قرب سواحل إسرائيل.

وضمن حالة الاستنفار والتأهب الجارية في إسرائيل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش حظر على منتسبيه السفر إلى الخارج من دون إذن، في إطار تأهبه لرد إيراني محتمل على الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري.

وكان مسؤولون إيرانيون، توعدوا إسرائيل بأنها سوف «تنال العقاب» بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية الذي حمّلت مسؤوليته لإسرائيل.

ودمر الهجوم القنصلية الإيرانية وأدى إلى مقتل 16 شخصاً، ونعى الحرس الثوري الإيراني 7 من أفراده في الهجوم، بينهم ضابطان كبيران.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الجيش الإسرائيلي والاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) صادقا على خطط لاستهداف قلب إيران إذا عمدت طهران إلى قصف إسرائيل من داخل الأراضي الإيرانية.

ولفتت الصحيفة إلى استعداد إسرائيل لهجوم محتمل من إيران، بعد أن أدركت أن طهران لن تتراجع عن نيتها الانتقام لمقتل عضو كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في دمشق الأسبوع الماضي، في ضربة نُسبت إلى إسرائيل.

ولم تدل الصحيفة بمزيد من التفاصيل عن الخطط أو المواقع التي ستستهدفها.

وحذر مسؤولون إسرائيليون في اليومين الماضيين من أنه إذا ضربت إيران إسرائيل فإنها سترد في داخل إيران.

وقد دعت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها في إسرائيل إلى المغادرة إذا لم تكن إقامتهم فيها ضرورية. كما قررت وزارة الخارجية الفرنسية إعادة عائلات الدبلوماسيين في طهران إلى فرنسا.

ونصح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه «الفرنسيين بضرورة الامتناع عن التوجه إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية».

وطلب الوزير أيضاً «عودة عائلات الموظفين الدبلوماسيين من طهران»، فضلاً عن منع مهمات موظفين فرنسيين رسميين في هذه البلدان.

كما نصحت وزارة الخارجية الهندية رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر، وقالت إن على الهنود في إيران وإسرائيل مراعاة الاحتياطات اللازمة لسلامتهم وتقليص تحركاتهم للحد الأدنى.

تحذير

على صعيد آخر، نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصدر دبلوماسي، لم تسمه، قوله إن الولايات المتحدة حذرت إيران من مهاجمة منشآت أو أفراد أمريكيين في إطار ردها على استهداف قنصليتها في سوريا من قبل إسرائيل، كما حذرتها من استخدام الضربة الإسرائيلية ذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل يمكنها الاعتماد كلياً على واشنطن في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها في المنطقة.

من جهته، نقل موقع صحيفة «بوليتيكو» عن مسؤولين أمريكيين أن الهجوم المتوقع على الأراضي الإسرائيلية سيتضمن على الأرجح مزيجاً من هجمات بالصواريخ والمسيّرات، وإن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع أن رد طهران ربما يكون نهاية الأسبوع الجاري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز