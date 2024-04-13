عقوبات أمريكية وأوروبية تستهدف قادة في حركتي «حماس» و«الجهاد»

المصدر: عواصم - وكالات

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أصدرت أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات على حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

وأدرجت دول الاتحاد الأوروبي «سرايا القدس» و«كتائب القسام» في قائمة عقوبات الاتحاد المتعلقة بحقوق الإنسان لما وصفته بـ«مسؤوليتهما عن أعمال عنف ضد النساء» خلال هجوم السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.

وقال التكتل الأوروبي إن الفصيلين الفلسطينيين «ارتكبا أعمال عنف واسعة النطاق، وعنف قائم على النوع الاجتماعي على نحو ممنهج، مستخدمين ذلك سلاح حرب» وفق ما أوردته قناة «فرنسا 24». من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض عقوبات على 4 مسؤولين من حركة «حماس» الفلسطينية في غزة ولبنان، بينهم أبو عبيدة المتحدث باسم «كتائب القسام».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا القرار، الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع للوزارة، استهدف تعطيل قدرة «حماس» على شن مزيد من الهجمات، بما في ذلك الهجمات السيبرانية، وباستخدام الطائرات المُسيّرة.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن الوزارة «ستواصل، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، استهداف الشبكات التابعة لـ(حماس) أينما نشطت».

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