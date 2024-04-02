غارات إسرائيلية تستهدف 10 مواقع لـ «حزب الله»

المصدر: بيروت - وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن طائراته أغارت على 10 مواقع لحزب الله بوقت واحد، وقال إن المواقع المستهدفة تتضمن مخازن أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ، ومنشآت عسكرية في منطقة راشيا الفخار جنوبي لبنان.

وقصف الجيش الإسرائيلي بالطيران الحربي والمدفعية عدداً من المناطق في جنوبي لبنان، من بينها الأطراف الشرقية لبلدة «عيتا الشعب»، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام لبنانية.

وحلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة «الهرمل» في وادي البقاع شرقي لبنان، على علو مرتفع، وقصف المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي «راشيا الفخار» و«الفرديس» في جنوبي لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً غارتين بالصواريخ، استهدفتا حرج بلدة «راشيا الفخار»، كما شنّ سلسلة من الغارات الجوية استهدفت أطراف البلدة.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طيلة الليلة قبل الماضية، وحتى صباح أمس، فوق قرى قضائي صور وبنت جبيل بكثافة، وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وتشهد المناطق الحدودية جنوبي لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي.‏

وفي وقت سابق، قال «حزب الله» إنه قصف قوة إسرائيلية داخل موقع المطلة بالمدفعية، مشيراً إلى تحقيقه «إصابات مؤكدة». وأمس، رصد الجيش الإسرائيلي 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة المطلة الحدودية شمالاً، «دون تسجيل إصابات أو خسائر مادية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن القضاء على قيادي في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله بعد يومين من مقتل قيادي آخر بالحزب في غارة في المنطقة نفسها. وقال الجيش إن «طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت مركبة في منطقة كونين في لبنان كان يستقلها إسماعيل الزين»، مضيفا أنه «تم القضاء عليه».

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