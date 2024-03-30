رئيسا «الموساد» و«الشاباك» إلى الدوحة والقاهرة لاستئناف المفاوضات

المصدر: غزة، تل أبيب - وكالات

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أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفريق التفاوض الإسرائيلي، برئاسة رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي ديفيد بارنياع بالتوجه إلى قطر لاستئناف المفاوضات في شأن صفقة مبادلة الرهائن.

كما وجه رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام «الشاباك»، رونين بار، بالسفر إلى القاهرة لإجراء محادثات، في حين واصلت إسرائيل قصفها الجوي والبري لقطاع غزة أمس الجمعة ما أدى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين مع احتدام القتال حول مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الجمعة إن نتنياهو وافق على إرسال وفدين إلى مصر وقطر حيث يسعى مفاوضون من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء تحدث مع رئيسي جهازي المخابرات الإسرائيليين، شين بيت والموساد، و«وافق على أن يتوجه وفدان نيابة عنهما في الأيام المقبلة إلى الدوحة والقاهرة» مع تفويض للمضي قدماً في المفاوضات.

وتأتي زيارة رئيسي «الموساد» و«الشاباك» إلى القاهرة والدوحة، في إطار مواصلة إسرائيل التفاوض في شأن صفقة تبادل الرهائن والأسرى.

وكان بار، قد قام بزيارة للقاهرة في الأسبوع الجاري، التقى فيها رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل.

ويأتي قرار نتنياهو في أعقاب انتقادات من مجلس الحرب الإسرائيلي أن إسرائيل لم تطرح اقتراحها الخاص بعد، وأنها ليست على استعداد لإظهار المرونة في المفاوضات.

ميدانياً، قال مسؤولون فلسطينيون والجيش الإسرائيلي إن إسرائيل واصلت قصفها الجوي والبري لقطاع غزة أمس الجمعة ما أدى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين مع احتدام القتال حول مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن غارتين إسرائيليتين على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة أسفرتا عن مقتل 17 شخصاً، في حين أسفرت غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس إن ما لا يقل عن 10 من رجال الشرطة المكلفين بتأمين المساعدات للنازحين في شمالي غزة، كانوا من بين قتلى الشجاعية. وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات واصلت أنشطتها في المنطقة المحيطة بمستشفى الشفاء «بينما تخفف الأضرار بالمدنيين والمرضى والفرق والمعدات الطبية».

مضيفاً إنه قتل في يوم أول من أمس عدداً من المسلحين وعثر على أسلحة وبنية تحتية عسكرية. وقال البيان أيضاً إن القوات نفذت غارات على مناطق في وسط وجنوبي القطاع، ومنها خان يونس والقرارة، حيث اشتبكت القوات مع مسلحين فلسطينيين قبل أن تقتلهم وعثرت على أسلحة وصواريخ. وقال الجناح العسكري لحركة «حماس» إن مقاتليه استهدفوا قوات إسرائيلية بالقرب من مستشفى ناصر في خان يونس، وهو واحد من المستشفيين المحاصرين في المدينة منذ عدة أيام.

استهداف رفح

وفي أقصى جنوبي القطاع، واصلت إسرائيل قصفها لرفح، التي تعد آخر ملجأ للفلسطينيين حيث يقيم أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وقتل 12 فلسطينياً في غارة جوية على منزل في وقت متأخر من الخميس.

ووفقاً للسلطات الصحية في غزة، قتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، ومن بينهم 71 في الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية. ويعتقد أن آلاف القتلى لا يزالون تحت الأنقاض، كما نزح أكثر من 80 في المئة من سكان غزة، وكثيرون منهم معرضون لخطر المجاعة.

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