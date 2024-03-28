غارات إسرائيلية على غزة.. وقصف على رفح يثير مخاوف بدء الاجتياح

المصدر: غزة - وكالات

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قصف الجيش الإسرائيلي بالطائرات الحربية والمدافع قطاع غزة، مخلفاً عشرات الضحايا، فيما واصل عملياته العسكرية أمس، حول ثلاثة مستشفيات، وأثار قصفه لمدينة رفح مخاوف من احتمال بدء اجتياح بري للمدينة التي تحتضن أكثر من 1.5 مليون نازح.

وفي اليوم الثالث والسبعين بعد المئة للحرب التي خلفت أكبر عدد من الضحايا في هذا النزاع، أكدت وزارة الصحة في غزة وصول أكثر من 66 قتيلاً إلى المستشفيات خلال الليل «أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء».

وفي غارة واحدة لقي في مواصي خان يونس 12 شخصاً حتفهم، عندما استهدفت خيمة عائلة نازحة، وفق وزارة الصحة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت «عشرات الأهداف» التي وصفها بأنها «أنفاق ومجمعات عسكرية وبنية تحتية إرهابية». وقال إنه يواصل عملياته في خان يونس ولا سيما منطقة مستشفى الأمل.

وقالت وزارة الصحة إن الجيش اقتحم مجمع ناصر الطبي الذي تحاصره الدبابات في خان يونس وطلب عبر مكبرات الصوت من مئات النازحين والكوادر الطبية مغادرة المستشفى باتجاه رفح.

مجمع الشفاء

وفي شمال غزة، يواصل الجيش لليوم العاشر محاصرة مجمع الشفاء الطبي ويخوض اشتباكات في محيطه. وقال الإعلام الحكومي إن الجيش «قصف بالمدفعية مبنيي الجراحات والطوارئ والاستقبال في المجمع ما أسفر عن إحراقهما، واعتقل عشرات المدنيين»، كما نسف مباني في شارع فلسطين في حي الرمال.

وقصفت إسرائيل ثلاثة منازل على الأقل في رفح الليلة قبل الماضية، ما أثار مخاوف جديدة بين أكثر من مليون شخص يحتمون بالملاذ الأخير لهم من احتمال شن هجوم بري تلوح به إسرائيل منذ فترة. وقال مسؤولو الصحة إن 11 شخصاً من عائلة واحدة لقوا حتفهم في الضربات الجوية.

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