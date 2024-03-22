اعتراض مسيّرة وزورق للحوثيين في البحر الأحمر

المصدر: عدن ـ محمد أحمد

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قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي بالتعاون مع قوات التحالف دمروا طائرة مسيرة وزورقاً أطلقهما الحوثيون في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن «طائرة تابعة للتحالف نجحت في يوم 20 مارس ليلاً في تحديد طائرة دون طيار وتدميرها». وأشارت البيانات إلى أن «القيادة المركزية الأمريكية نجحت أيضاً في تحديد زورق مسير وتدميره، حيث تم إطلاقهما من قبل الإرهابيين الحوثيين من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن».

كما أضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية. وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، أول من أمس، أن مروحية تابعة للبحرية الفرنسية دمرت طائرة مسيرة مقاتلة تابعة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر حماية منها للسفن التجارية.

وأضافت أن «المروحية التابعة للسفينة الحربية الفرنسية التي كانت تقوم بدورية في المنطقة، وجهتها المدمرة للاشتباك مع الطائرة المسيرة وتدميرها بمدفعها الرشاش».

وكانت قد كشفت بيانات بريطانية عن زيادة ملحوظة في الحوادث الأمنية البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن بنسبة 475% منذ بدء هجمات جماعة الحوثي اليمنية.

وأشار الليفتنانت كوماندر جو بلاك، من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إلى أن عدد الحوادث اليومي يتراوح بين 6 إلى 7 حوادث باليوم، مقارنة بحادث واحد كل أسبوعين أو ثلاثة سابقاً.

ووصف بلاك الوضع الحالي بأنه «تطور غير مسبوق»، مشيراً إلى استمرار الهجمات التي تستهدف السفن .

من جهة أخرى، قال راسل هاردي الرئيس التنفيذي لدى شركة فيتول لتجارة الطاقة والسلع إن قطاع الشحن يستهلك 100 ألف برميل وقود إضافية يومياً للإبحار لمسافات أطول تجنباً لعبور البحر الأحمر.

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