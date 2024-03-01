السيسي يشدد على وحدة الصف السوداني

المصدر: عواصم - وكالات

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استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات ثنائية، بالتزامن مع إجراء «غريم البرهان»، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، في العاصمة الليبية طرابلس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، بأن السيسي أكد خصوصية العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والسودان، مؤكداً «حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين».

وأوضح فهمي أن اللقاء «شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة الجارية، بما يضمن استعادة الاستقرار، ويحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ومؤسساتها، ويلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق الأمن والاستقرار».

وأضاف: «أعرب السيسي عن حرص مصر على أمن السودان الشقيق، ومواصلة تقديم الدعم الكامل لتحقيق الاستقرار السياسي، والأمني، والاقتصادي، بالسودان، ودعم وحدة الصف السوداني، وتسوية النزاع القائم، انطلاقاً من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين، كما أكد استمرار مصر في الاضطلاع بدورها لتخفيف الآثار الإنسانية للنزاع على الشعب السوداني».

وأكد البرهان، تقدير السودان الكبير للدعم المصري، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها، منوّهاً بأن هذا الدعم «يعكس الروابط التاريخية الممتدة، التي تجمع البلدين الشقيقين، التي عكسها الدور المصري في استقبال المواطنين السودانيين، وتخفيف آثار الأزمة»، بحسب البيان.

رافق البرهان، خلال الزيارة، وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

أفادت وسائل إعلام سودانية، بعودة البرهان إلى السودان بعد زيارة رسمية لمصر، استغرقت يوماً واحداً.

تزامناً، التقى الدبيبة مع «حميدتي» والوفد المرافق له، في طرابلس. وأفاد المكتب الإعلامي للدبيبة، بأن لقاء الدبيبة مع «حميدتي»، جاء «بهدف متابعة تطورات الأوضاع في السودان»، بحسب ما أوردت وسائل إعلام ليبية.

وأكد الدبيبة عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والسودان، الذي يحتم على ليبيا تقديم المساندة في الظروف الحالية، مشدداً على ضرورة إنهاء الحرب والصراع، والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

يأتي لقاء الدبيبة و«حميدتي»، بعد يومين من زيارة البرهان إلى طرابلس، ولقائه الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الاثنين.

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