الأمم المتحدة: «يونيتامس» انسحبت من السودان

المصدر: نيويورك - وكالات

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أفادت الأمم المتحدة، أمس، بأن بعثتها المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، أنهت انسحابها، على أن تبدأ إجراءات تصفية أرصدتها اعتباراً من مطلع مارس الجاري.

وأنهت الأمم المتحدة ولاية بعثة «يونيتامس» مطلع ديسمبر الماضي، استناداً على طلب السودان، وفقاً لقرار نص على نقل مهامها إلى وكالات وصناديق وبرامج المنظمة.

وقال كبير المتحدثين باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، في بيان، إن «بعثة «يونيتامس» أنهت انسحابها من السودان، وسيبقي فريق صغير في بورتسودان للإشراف على تصفية أرصدتها بدءاً من 1 مارس».

ونوّه دوغاريك بأن أمين عام الأمم المتحدة، يعوّل على تعاون السلطات السودانية، لضمان إكمال عملية تصفية أرصدة البعثة بأسرع وقت ممكن.

وأكد دوغاريك أن الأمم المتحدة لن تغادر السودان، وستبقى ملتزمة بتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، ودعم تطلعات السودانيين في السلام والأمن.

وشدد على أن الصراع المستمر، يزيد من تقويض سيادة القانون وحماية المدنيين، كما يهدد سائر البلاد، والمنطقة برمتها، مضيفاً أن المبعوث الشخصي لأمين عام الأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، بدأ عمله لدعم جهود الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالتنسيق والشراكة الوثيقة مع الشركاء الأفارقة والدوليين.

يذكر أن بعثة «يونيتامس» تأسست في 2020، تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بطلب من رئيس الوزراء السوداني آنذاك، عبد الله حمدوك، لمساعدة السودان على الانتقال الديمقراطي، وتحقيق السلام، واستقطاب الموارد للتنمية.

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