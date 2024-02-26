مبادرة ليبية لحلحلة الأزمة في السودان

المصدر: طرابلس - البيان

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تسعى طرابلس الغرب، للمساهمة في حلحلة الأزمة السودانية، من خلال تقريب المسافات بين رأسي الصراع والجمع بينهما في لقاء قريب بوساطة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، على أمل إنهاء الصراع، الذي حول ملايين السودانيين إلى لاجئين في تشاد ومصر وغيرها.

وفيما تستعد طرابلس لاستقبال رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بدعوة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم، بحث الدبيبة هاتفياً مع قائد قوات الدعم السريع محمد دقلو «حميدتي» مبادرة ليبية لإحلال السلام، ووقف إطلاق النار في السودان.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في طرابلس: إن الدبيبة وجه دعوة لدقلو لزيارة ليبيا، فيما أعلن دقلو عن زيارته ليبيا قريباً.

وقال محمد دقلو في منشور عبر «إكس»: «تلقيت اتصالاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، حيث ناقشت معه تطورات الأوضاع في السودان ورؤيتنا لحل الأزمة من جذورها، وإعادة بناء السودان على أسس جديدة عادلة».

روزنامة سياسية

وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان»: إن مبادرة الدبيبة تم طرحها على عدد من العواصم الإقليمية، ولقيت تجاوباً معها، وإن هدفها الأساسي هو التواصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار، وإعداد روزنامة سياسية للمرحلة المقبلة.

وأضافت: إن الدبيبة يتطلع لعقد لقاء وجهاً لوجه بين البرهان وحميدتي، بعد فشل الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد) في الجمع بينهما خلال القمة، التي احتضنتها جيبوتي في أواخر ديسمبر الماضي لحلحلة الأزمة السودانية.

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