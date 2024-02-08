مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

المصدر: أ ف ب

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قُتل فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، خلال مداهمة في مخيم نور شمس القريب من مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى «استشهاد الشاب علي دعمة (39 عاماً)، والشاب إسلام العلي (36 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال في مخيم نورشمس».

وكان الجيش الاسرائيلي دهم المخيم، ليلة الثلاثاء، وأجرى عملية تفتيش واسعة. واندلعت مواجهات مع شبان المخيم، قبل أن ينسحب الجيش صباحاً، وفق ما أفاد أحد السكان.

وقال عضو في اللجنة الشعبية في المخيم طالباً عدم ذكر اسمه: «عادت قوات الاحتلال على شكل وحدات خاصة متخفية ظهر الأربعاء، وقامت بمحاصرة منزل الشاب معتصم العلي الذي تلاحقه قوات الاحتلال منذ مدة».

وخلال محاصرة المنزل «استُشهد الشاب علي دعمة الذي يسكن بمحاذاة المنزل، والشاب إسلام العلي، قريب الشاب المطلوب معتصم»، وفق المصدر نفسه. ولم يتضح مصير الشاب المطلوب، بحسب ما قال سكان في المخيم.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية مكثفة شمالي الضفة الغربية، وتحديداً في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم وبلاطة، حيث أعلن الجيش وجود «خلايا مسلحة تخطط للقيام بعمليات صد إسرائيل».

وبمقتل الشابين، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا من قِبل الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حين شنَّت حركة حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل، إلى 385، بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية.

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