غارات على صعدة واستهداف حوثي لسفينتين قبالة اليمن

المصدر: عواصم - وكالات

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أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري وقوع انفجار بالقرب من سفينة تجارية قبالة ساحل عدن أمس.

واستهداف سفينة أخرى قبالة الحديدة، وقال الحوثيون إنهم أطلقوا صواريخ على السفينتين في البحر الأحمر.

وذكرت أمبري أن ناقلة بضائع يملكها يونانيون وترفع علم جزر مارشال استُهدفت أثناء توجهها جنوباً على بعد حوالي 53 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن.

وقالت «أمبري» إن ناقلة بضائع مملوكة لليونان ترفع علم جزر مارشال تم استهدافها أثناء عبورها إلى جنوب غربي عدن.

وأشارت إلى أن السفينة، التي كانت في طريقها من الولايات المتحدة إلى الهند، أبلغت عن وقوع انفجار على بعد 50 متراً من جانبها الأيمن. وقالت الشركة إن «مالك السفينة مُدرج في سوق الأسهم الأمريكية.

وقيّمت أمبري أنه من المحتمل أن تكون السفينة قد قُدّرت بأن تكون أمريكية بسبب مالك السفينة ومرورها بميناء أمريكي». وأكد مسؤول بوزارة الشحن اليونانية أن السفينة (ستار ناسيا) المملوكة ليونانيين وتديرها شركة ستار بالك كاريار تعرضت لأضرار جراء انفجار. وأضاف أن طاقمها لم يصب بأذى.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة «يو كي أم تي أو» البريطانية للأمن البحري بأنها تلقت تقريراً عن حادثة قبالة مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت الوكالة إن «القبطان ذكر أن مقذوفاً أطلق على سفينته من الجانب الأيسر ومرّ فوق سطح السفينة، ما تسبب في أضرار طفيفة لنوافذ القمرة»، لافتة إلى أن «السفينة وطاقمها بخير».

وفجر أمس، أكد مصدر أمني حوثي شن غارات أمريكية بريطانية على مواقع للحوثيين في صعدة شمال اليمن.

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