دعوة أوروبية لتجنّب التصعيد في المنطقة

المصدر: بروكسل - وكالات

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دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، وذلك بعد الضربات الأمريكية في سوريا والعراق.

وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن «على الجميع أن يحاولوا تجنب أن يصبح الوضع متفجراً». ودعا جميع الأطراف المنخرطة في الصراع المتسع في الشرق الأوسط، إلى العمل على منع نشوب صراع أكثر خطورة.

ولم يذكر بوريل الضربات الأمريكية بشكل مباشر لكنه حذر مجدداً من أن الشرق الأوسط «مرجل يمكن أن ينفجر».

وأشار إلى الحرب في غزة والمواجهات على الحدود اللبنانية والقصف في العراق وسوريا والهجمات على سفن في البحر الأحمر. وقال «لهذا السبب ندعو الجميع لمحاولة تجنب التصعيد».

ويسعى الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة في البحر الأحمر في وقت لاحق هذا الشهر للمساعدة في حماية السفن الدولية من هجمات الحوثيين في اليمن.

وقال بوريل إن المهمة ستكون «دفاعية» ولن تنفذ أي هجمات برية ضد المتمردين اليمنيين.

وكانت وزيرة خارجية بلجيكا، حاجة لحبيب، أكثر انتقاداً، قائلة إن هناك خطراً حقيقياً من التصعيد في أزمة الشرق الأوسط.

وقال وزير خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي «لقد لعب وكلاء إيران بالنار لشهور وسنوات وهي الآن تحرقهم».

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