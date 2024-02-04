إسرائيل دمرت 45 % من مباني غزة

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إضافة إلى حصيلة الخسائر البشرية الهائلة، التي تتزايد يومياً بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن الحرب خلفت خسائر مادية كبيرة جداً شمل ذلك البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة.

وقدر البنك الدولي «أن قرابة 45 % من المباني السكنية في القطاع دمرت بشكل كامل، أي أن قرابة مليون شخص فقدوا منازلهم كلياً في القطاع».

وأشار، في بيان صحافي إلى تدمير 34 ألف منزل بشكل كامل، من بين 55 ألفاً بنسبة تدمير تصل لنحو 60 % تقريباً.

وطال التدمير كافة مناحي الحياة، من أحياء، ومربعات سكنية، ومدارس، ومستشفيات، وبنوك، وأسواق، ومخابز وغيرها، حيث سوت أحياء كاملة في أنحاء متفرقة في القطاع بالأرض بتفجيرات، متعمدة وليس فقط بالقصف الجوي، حيث كشفت صور أقمار صناعية المناطق التي تعرضت لدمار كلي أو شبه كلي في بيت حانون، والشجاعية.

وقال تحليل لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية إن مقارنة صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في الـ7 من يناير الماضي، بصورة قبل بدء الحرب في الـ7 من أكتوبر الماضي، تظهر حجم الدمار الذي تعرض له القطاع.

ولفت المركز إلى أن أكثر من 22 ألف مبنى تم تدميره بالكامل، بينما تعرض نحو 14 ألف مبنى لأضرار جسيمة، إضافة إلى نحو 39 ألف مبنى تعرض لأضرار متوسطة، مشيراً إلى إجمالي حجم المباني التي تم تدميرها أو تعرضت لأضرار تقدر بنحو ثلث حجم مباني القطاع، خاصة في محافظتي غزة وخان يونس.

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