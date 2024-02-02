الخارجية القطرية تكشف تطورات اقتراح الهدنة في غزة

المصدر: رويترز

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كشفت وزارة الخارجية القطرية تطورات اقتراح بشأن هدنة بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس، أن حركة حماس أعطت تأكيداً إيجابياً أولياً بشأن مقترح الهدنة في غزة.

وصرَّح مسؤول قطري لرويترز، أمس، بأن حماس لم ترد بعد على اقتراح الهدنة، قائلاً: «لم يتم التوصل لاتفاق بعد. حماس تلقت الاقتراح بشكل إيجابي، ولكننا ننتظر ردهم».

وجرت محادثات، الأحد، في العاصمة الفرنسية، شارك فيها مسؤولون من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، وتباحثوا خلالها هدنة لستة أسابيع وتبادل رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين، وقدموا المقترح إلى حماس.

وقال الأنصاري، خلال جلسة في كلية الدراسات العليا في واشنطن، إن «الاجتماع في باريس نجح في دمج المقترحات»، مشيراً على أن الجانب الإسرائيلي وافق على الاقتراح.

وأضاف: «لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية»، معرباً عن تفاؤله لأن الجانبين وافقا الآن على المبدأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى التوقف التالي في القتال.

وتابع: «نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع».

وتوسطت قطر سابقاً في هدنة استمرت لمدة أسبوع في نوفمبر، وأدت إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين والأجانب، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، إضافة إلى إدخال كميات أكبر من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

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