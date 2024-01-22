واشنطن تدعو إسرائيل لتحقيق عاجل في مقتل شاب أمريكي فلسطيني

المصدر: أ ف ب

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دعت الولايات المتحدة، اليوم، إسرائيل إلى إجراء تحقيق عاجل في ملابسات مقتل شاب أمريكي فلسطيني (17 عاماً)، قضى، الجمعة، بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحافيين: «نواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية، بهدف الحصول على أكبر قدر من المعلومات، وقد طلبنا فتح تحقيق عاجل لتوضيح ظروف مقتله وتحديد المسؤوليات».

وشيَّع فلسطينيون، السبت، الفتى توفيق عجاق، الذي يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية، وقُتل بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعد العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقُتل الفتى توفيق عجاق (17 عاماً)، الجمعة، بنيران إسرائيلية في بلدة المزرعة الشرقية إلى الشرق من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وأقاربه.

ويحمل الفتى جواز سفر أمريكياً، حسبما أفاد كلّ من والده ورئيس البلدية حسن زبن.

وتجمع أهل وأصدقاء الفتى في مشرحة صغيرة في بلدة سلواد، حيث بقي الجثمان طوال الليل، وكانوا يتبادلون التحية بالعربية، إضافة إلى اللغة الإنجليزية بلكنة أمريكية.

ولُفّ جثمان الفتى بعلم فلسطيني وزُين بالأزهار، قبل أن يسير به المشيعون عبر كرم من أشجار الليمون.

وأعرب البيت الأبيض، الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء تقارير عن مقتل فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بنيران إسرائيلية في شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، لصحافيين: «نشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير. المعلومات شحيحة حتى الآن، وليست لدينا معلومات وافية حول ما حدث بالضبط».

من جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، إنه «في وقت سابق اليوم، تلقينا تقارير تفيد بأن شرطياً خارج الخدمة ومدنياً فتحا النار باتجاه فلسطيني يُشتبه في إقدامه على رشق حجارة في المزرعة الشرقية» وكان جندي إسرائيلي موجوداً في المكان»، مشيراً إلى أن تحقيقاً قد فُتح في هذه الواقعة.

وتشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعداً في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية.

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