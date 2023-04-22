الجيش السوداني يؤكد بدء عمليات إجلاء البعثات الأجنبية قريباً

المصدر: أ ب

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أكد الجيش السوداني اليوم السبت أنه ينسق جهوده لإجلاء دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا من البلاد على متن طائرات عسكرية، مع استمرار القتال في العاصمة، بما في ذلك مطارها الرئيسي.

قال الجيش إن قائده الفريق أول عبد الفتاح البرهان تحدث إلى زعماء دول مختلفة طالبوا بإجلاء آمن لمواطنيهم ودبلوماسييهم من السودان الذي عصف به قتال دام طيلة الأسبوع الماضي.

تكافح الدول لإعادة مواطنيها وسط اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص حتى الآن.

مع إغلاق المطار الدولي الرئيسي في السودان، أمرت الدول الأجنبية مواطنيها بالبقاء في أماكنهم حتى يتمكنوا من معرفة خطط الإجلاء.

قال البرهان إنه تم بالفعل إجلاء دبلوماسيين من المملكة العربية السعودية من بورتسودان وإعادتهم جواً إلى المملكة. وقال إنه سيتم إجلاء الدبلوماسيين الأردنيين قريبًا بنفس الطريقة.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت سابق هذا الأسبوع إنها ستنقل قوات ومعدات إضافية إلى قاعدة بحرية في جيبوتي، وهي دولة تطل على خليج عدن، استعدادًا لإجلاء محتمل لأفراد السفارة الأمريكية من السودان.

اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول المطار، وهو مجمع مترامي الأطراف بالقرب من وسط العاصمة، مما يعقد خطط الإجلاء.

قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ليس لديها خطط لإجلاء بتنسيق حكومي لما يقدر بنحو 16 ألف مواطن أمريكي محاصرين في السودان، وواصلت حث الأمريكيين في السودان على اللجوء إلى ملاذ آمن.

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