تشكيل لجنة في تونس للتحقيق في اغتيال بلعيد والبراهمي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزيرة العدل في الحكومة التونسية ليلى جفال، اليوم، تكوين لجنة مكلفة بمتابعة ملف اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تعمل تحت إشرافها بشكل مباشر.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الهدف من أعمال اللجنة هو محاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي.

واغتيل السياسيان عام 2013 على أيدي متشددين بالرصاص أمام مقر سكنيهما، وتحقق السلطات القضائية منذ ذلك الوقت في ملابسات عمليتي الاغتيال وتعقب من تورطوا فيهما.

ويشمل التحقيق أكثر من 30 شخصاً بينهم موقوفون، وسياسيون في حالة سراح، بينما لا يزال عدد من المشتبه بهم في حالة فرار خارج البلاد.

ونجحت قوات الأمن في القضاء على إرهابيين كانوا على صلة بعمليتي الاغتيال، ومن بينهم المتهم الرئيسي كمال القضقاضي، في عملية أمنية قضت على ستة عناصر كانوا متحصنين معه بمنزل بجهة رواد قرب العاصمة.

ويوافق السادس من فبراير ذكرى اغتيال شكري بلعيد، زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز