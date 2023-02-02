قمة الصومال تتعهد بـ«تحرك نهائي» ضد حركة الشباب

المصدر: (مقديشو - وكالات)

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تعهد قادة الصومال وبلدان مجاورة خلال قمة الأربعاء «القيام بتحرك نهائي» ضد حركة الشباب، فيما يتصاعد هجوم واسع النطاق ضد المجموعة المتطرفة. وحضر رئيسا كينيا وليام روتو وجيبوتي إسماعيل عمر غيله ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، قمة استضافها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مقديشو.

وناقشوا عملية عسكرية منسقة ضد الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تخوض تمرداً في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي منذ أكثر من 15 عاماً.

وقالوا في بيان صدر بعد الاجتماع «اتفقت القمة على القيام بالتحرك النهائي للعمليات المشتركة في المناطق التي ما زالت خاضعة للإرهابيين من أجل تحرير الصومال كاملة من عناصر الشباب». وتعهد القادة مطاردة وتدمير المسلحين في معاقلهم في جنوب ووسط الصومال.

واستعاد الجيش وحركات محلية في الأشهر الأخيرة مناطق من قبضة عناصر الحركة المتطرفة في إطار عملية مدعومة بضربات جوية أمريكية وقوة تابعة للاتحاد الأفريقي.

لكن الحركة ما زالت تسيطر على أجزاء من الأرياف وشنت منها هجمات في الصومال وبلدان مجاورة.

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