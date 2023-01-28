مقتل قيادي داعشي بارز بعملية أمريكية في الصومال

المصدر: (واشنطن،مقديشو- وكالات)

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس، أن القوات الأمريكية نفذت، الأربعاء، بناء على أوامر من الرئيس، جو بايدن، عملية هجومية شمالي الصومال أسفرت عن مقتل عدد من أعضاء «داعش» الإرهابي بينهم أحد قادة التنظيم في الصومال، بلال السوداني.

وأشار أوستن في بيان إلى أن السوداني كان مسؤولاً عن توسيع نشاط التنظيم في أفريقيا وتمويل عملياته في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أفغانستان.

وأكد أوستن عدم سقوط مدنيين في العملية التي تعكس التزام بلاده الثابت بحماية الأمريكيين من الإرهاب في الداخل والخارج.

وكان مسؤول في البيت الأبيض أكد مقتل السوداني، في عملية خاصة شمالي الصومال بأمر من الرئيس بايدن. وقال إن العملية الخاصة التي نفذت، مساء الأربعاء، شمالي الصومال أدت إلى مقتل 10 عناصر في تنظيم «داعش» إلى جانب السوداني.

بدوره، ذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الصومالية بتفاصيل العملية التي استهدفت السوداني.

وأوضح بيان للقيادة الأمريكية في إفريقيا: «بالنظر إلى الموقع النائي للعملية، فإن التقييم يشير إلى عدم إصابة أو قتل مدنيين، وتظل حماية المدنيين جزءاً حيوياً من عمليات القيادة لتعزيز الأمن لجميع الأفارقة».

وتأتي العملية بعد أيام من إعلان القيادة الأمريكية في إفريقيا أنها شنّت ضربة مشتركة دفاعاً عن النفس شمال شرق العاصمة مقديشو بالقرب من غالكاد. وفي تلك الواقعة، انخرطت قوات الجيش الصومالي في قتال عنيف عقب هجوم موسع شنّه أكثر من 100 من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية.

كما قدّرت الولايات المتحدة مقتل ما يقرب من 30 من مقاتلي الحركة المتشددة في تلك العملية، وتم وصف هجوم القوات الصومالية ضد «حركة الشباب» بأنه الأهم منذ أكثر من عقد.

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