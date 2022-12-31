رئيس حكومة العراق يدعو إلى تقييم شامل لقطاع الاستخبارات

المصدر: د ب أ

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دعا رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم، إلى إجراء تقييم شامل لأداء جميع القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات في القوات المسلحة العراقية.

وشدد السوداني، خلال اجتماع للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور مستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقادة الوكالات الاستخبارية، على أن "العمل الاستخباري يُعد عملاً تخصصياً، يحتاج إلى النوع لا الكم"، حسب بيان للحكومة العراقية.

ودعا جميع القادة المعنيين بالعمل لتطوير المنظومة الاستخبارية، بما يساعد في اتخاذ التدابير اللازمة؛ لتجنب الخروقات الأمنية وتنفيذ عمليات استباقية نوعية.

وأكد ضرورة توفير الدعم الكامل لأجهزة الاستخبارات من أجل تطوير القدرات الفنية والبشرية، وتعزيز التعاون والتنسيق العالي من خلال الاندماج والعمل المشترك.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة العراقية بتضحيات رجال الاستخبارات، وبالدور الكبير الذي تؤديه أجهزتهم في ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، وجهودها في العمليات النوعية التي تحققت قبل أيام.

وناقش الاجتماع واقع أجهزة الاستخبارات لعام 2022، والقدرات المتاحة التي تمكنها من تطوير مستوى أدائها، وتحديد أوليات العمل الاستخباري للعام المقبل، إلى جانب استعراض أهم المشكلات وسبل تجاوزها.

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