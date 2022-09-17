إحباط اقتصادي وقهر سياسي.. ورود «مياس» هل ترمم جراح «الموجوعين» في لبنان؟

المصدر: مروان برجاس-وكالات

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في وقت تعصف ببلادهم أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، تسمر آلاف اللبنانيّين أمام شاشات التلفزيون لمتابعة وصول فرقة "ميّاس" إلى مطار بيروت الدولي بعدما حصدت المركز الأول في نهائيّات في أشهر برنامج مواهب أمريكي "أمريكا غات تالنت".

وشكّل انتصار "ميّاس" محطة فارقة من الوحدة في لبنان، بيد أن الفرقة لم تكن على ما يبدو، ببعيدة عن المشهد السياسي والاقتصادي المتأزم البلاد، فمنذ لحظة وصولها إلى مطار بيروت أمس الجمعة، انهال نديم شرفان، مؤسّس الفرقة ومُصمّم رقصاتها، نقداً وتنديداً بالطبقة السياسيّة، داعيا إلى "ثورة" في لبنان.

ويشعر شرفان، كما كل "الموجوعين" في لبنان من استياء من الوضع الاقتصادي المتدهور والفراغ السياسي "القاهر" في بلادهم، ولخص شرفان موقفه بعبارات غاضبة نقلتها وكالة "فرانس برس"، حيث قال: "نحن لسنا بحاجة إلى السياسيين.. وعلى المواطنين أن يُحطّموا البنوك كلّها وأن يقلبوا البلاد رأسا على عقب وأن يقلبوا الطاولات على رؤوس جميع السياسيّين".

وخاطب شرفان الطبقة السياسيّة مباشرة: "واجبكم إطعام الناس الجائعة وتأمين الكهرباء"

واستقبل عشرات اللبنانيين، فرقة "مياس" بالورود في مطار بيروت الدولي، فيما تسمّر آلاف الآخرين أمام شاشات التلفزيون لمتابعة وصول الفرقة التي شكّلت مصدر فخر لهم.

وفي مؤشّر إلى تزايد السخط الشعبي جرّاء الوضع في البلاد، اقتحم مودعون لبنانيّون أمس الجمعة خمسة مصارف على الأقلّ في مواقع مختلفة، في محاولات لاسترداد جزء من ودائعهم، ضمن حلقة جديدة من الحوادث المماثلة.

إحباط

وتصاعد الإحباط من تجميد المدخرات وتفاقم الأزمة، حيث اقتحم مودعون خمسة بنوك للمطالبة باستعادة مدخراتهم المجمدة في النظام المصرفي أمس الجمعة في موجة من الاقتحامات هذا الأسبوع مدفوعة بحالة إحباط بسبب الانهيار المالي المتفاقم دون نهاية تلوح في الأفق.

وتم اقتحام سبعة بنوك في المجمل منذ يوم الأربعاء في لبنان، وفق رويترز" حيث تحتجز البنوك التجارية معظم أموال المودعين منذ تفجر أزمة اقتصادية قبل ثلاث سنوات، مما جعل العديد من السكان غير قادرين على دفع تكلفة أساسيات الحياة.

وحظيت حوادث اقتحام البنوك بدعم شعبي في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.



رفع الدعم

واتخذ المصرف المركزي اللبناني قرارا برفع الدعم الكلي عن البنزين، وذلك بعد مسار طويل من التخفيض التدريجي لدعمه، فارتفع سعر الصفيحة منه، صباح الاثنين، 20 ألف ليرة، لتصل إلى 638 ألف ليرة لعيار 95 أوكتان، و653 لعيار 98 أوكتان.

ارتفع سعر صحيفة البنزين في لبنان 16 ضعفاً، خلال عام واحد فقط، بحسب الوكالة "الدولية للمعلومات" إذ شرحت "في 15 يونيو الماضي، وصل سعر الصفيحة منه عيار 95 أوكتان إلى 691 ألف ليرة بينما كان السعر قبل سنة، 43,500 ليرة أي بارتفاع خلال سنة مقداره 647,500 ليرة ونسبة 1,488 في المئة".

وساهم رفع الدعم عن المحروقات بالقضاء على كل إمكانات المواطنين وقدرات صمود الذين يعملون في وطنهم"، فمنذ أن بدأت الحكومة في رفع الدعم التدريجي عن المحروقات والغاز المنزلي، ارتفعت كل الأسعار ولم يعد راتب الموظف، وفق مراقبين، يكفيه لدفع فاتورة مولد الكهرباء أو بدل نقل، وأصبح المواطن اللبناني، رهينة ثلاثة أمور، وهي "سعر النفط العالمي، سعر الدولار في السوق السوداء، وسعر صفيحة البنزين بالدولار".

وفي ظل تفاقم الأزمة، يتعين على الحكومة، التصدي لظاهرة "الاحتكار" توزاياً مع خطوة رفع الدعم وذلك من خلال فتح السوق لشركات منافسة، واستقرار سعر صرف الدولار، وضبط فوضى في الأسعار بحسب الخبراء.

وفرض ارتفاع سعر صفيحة البنزين على اللبنانيين تخفيض استهلاكهم لهذه المادة، بحسب بيانات "الدولية للمعلومات"، حيث وصل متوسط الاستهلاك اليومي إلى 328 ألف صفحة يومياً عام 2021، وانخفض إلى 281 صحيفة يوميا عام 2022، بانخفاض مقداره 47 ألف صفيحة ونسبته 14.3 في المئة".

وبحسب مراقبين، سيشهد استهلاك البنزين مزيداً من التراجع، بعد رفع الدعم الكلي، ما ينعكس على اللبنانيين، الذين أصبحوا يحسبون مسافة تنقلاتهم وتكلفتها على جيوبهم.



استنابة

وأصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في لبنان مساء أمس الحمعة استنابة قضائية لكل الأجهزه الأمنية بملاحقة الأعمال الإجرامية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في البلاد.

وقضت الاستنابة القضائية بالعمل "على توقيف المرتكبين وإحالتهم لديه، والعمل على كشف مدى ارتباطهم ببعض وتوقيف المحرضين، باعتبار هذه الأفعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان وإحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية".

وأبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مضمون الاستنابه إلى مجلس الأمن المركزي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أثناء اجتماعه لبحث الإجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد.

مناقشة الميزانية

وعلق البرلمان اللبناني أمس الجمعة المناقشات الخاصة بميزانية عام 2022 بعدما تسبب انسحاب نواب في فقدان النصاب القانوني، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التأخير في جهود استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وخرجت مجموعة من النواب، من بينهم برلمانيون جرى التصويت لهم في الانتخابات الأخيرة بعدما تبنوا برامج إصلاحية، بسبب المناقشات التي وصفوها بالفوضوية.

وقالت النائبة في المجلس للمرة الأولى حليمة القعقور لرويترز إن المناقشات غير دستورية وفوضوية، مضيفة أن نوابا آخرين كانوا يطالبون بتغيير بنود وإضافة أخرى دون دراسة أي شيء.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة إلى يوم الاثنين 26 سبتمبر الجاري، بعد عودة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من رحلتين، إلى لندن لحضور جنازة الملكة إليزابيث، ونيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل نيسان بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي السلطات إلى زيادة الإيرادات لتمويل القطاع العام المتعثر وزيادة الإنفاق الاجتماعي من خلال احتساب الرسوم الجمركية عند "سعر صرف موحد".

ولا تزال السلطات اللبنانية تحسب الرسوم الجمركية- وهي مصدر رئيسي لإيرادات الدولة- عند سعر الربط القديم البالغ 1505 ليرات لبنانية للدولار.

وسبق أن ناقش مجلس النواب إعادة احتسابها عند ما يتراوح بين 12 و14 ألف ليرة للدولار، رغم أن سعر السوق كان اليوم الجمعة عند 38 ألف ليرة.

وعبر وزير الاقتصاد اللبناني لرويترز عن قلقه البالغ من أن الموازنة لن تُرضي صندوق النقد الدولي، الذي لم يرد اليوم على طلبات من رويترز للتعليق.



إصلاحات بطيئة

ولم يحقق لبنان تقدما يذكر لتلبية المتطلبات العشرة لصندوق النقد الدولي بسبب اعتراضات من كتل سياسية وبنوك تجارية ومجموعات ضغط خاصة قوية.

وينتظر اللبنانيون قانون ضوابط رأس المال، الذي ما زال قيد المناقشة من قبل البرلمان. وفي غيابه، فرضت البنوك قيودا أحادية على معظم المودعين، وسمحت لهم باسترداد مبالغ محدودة كل أسبوع بالدولار الأمريكي أو الليرة اللبنانية.

وتقل قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية، إذ فقدت العملة المحلية أكثر من 95 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019، واقتربت من مستوى منخفض جديد عند حوالي 38 ألفا مقابل الدولار هذا الأسبوع.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار. وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حيث فقدت الليرة نحو 90 بالمئة من قيمتها، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، كما دفعت الأزمة أكثر من 80 بالمئة من سكان البلاد إلى الفقر وأفرغ خزينة الدولة.

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