الإعدام لإرهابي متورط في تفجير سوق وسط بغداد

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت محكمة عراقية، اليوم، حكماً بالإعدام بحق مدان بتنظيم داعش متورط في عملية تفجير سوق وسط بغداد أوقع العشرات من القتلى والمصابين العام الماضي.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن الحكم صدر بحق «المجرم الذي يشغل منصب والي الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي المسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى».

وذكر البيان أن «المجرم اعترف، خلال التحقيق الابتدائي والقضائي، بأنه ينتمي إلى تنظيم داعش منذ عام 2012، وقام بالتخطيط للقيام بخرق أمني في بغداد، مجهزاً انتحاريين اثنين في عملية تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد».

وأوضح أن «المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية وجدت الأدلة كافية ومقنعة لتجريمه وفقاً أحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005».

من جانب آخر، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة انتموا إلى تنظيم داعش، وشاركوا في عمليات إجرامية مسلحة داخل العراق تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإدخال الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز