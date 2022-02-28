باشاغا يصل إلى طبرق وترقب بشأن منح الثقة للحكومة الجديدة

المصدر: د ب ا

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وصل رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا في وقت مبكر صباح يوم الاثنين إلى مدينة طبرق بشرق البلاد، والمقر المؤقت لمجلس النواب.

وعرض مكتب باشاغا الإعلامي لقطات مصورة للحظات وصوله.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الليبي صباح الاثنين جلسة رسمية دعت إليها رئاسة المجلس الخميس الماضي.

ومن المنتظر أن يعرض باشاغا تشكيلته الحكومية على النواب خلال الجلسة من أجل نيل الثقة.

وكان المكتب الإعلامي لباشاغا أعلن يوم الخميس الماضي عن جهوزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب، موضحا أن اختيار التشكيلة جاء بعد مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية والتواصل مع مجلسي النواب والدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.

من جهة أخرى، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة مساء أمس الأحد في ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات الذي انتظم في طرابلس تحت شعار "لا للتمديد".

واتهم الدبيبة مجلس النواب بمحاولة التمديد لبقائه في السلطة، قائلا: "البرلمان يريد التمديد لنفسه ويواصل المناورات التي أدخلت البلاد في حروب ونفق مظلم. وهدف النواب هو البقاء في السلطة. أما نحن فقد سئمنا من كل هذه المراحل الانتقالية والوجوه الباقية في السلطة ويجب عليهم الرحيل ولن نقبل بالتمديد".

وتعيش ليبيا عموما أجواء من الترقب لما سيصدر عن مجلس النواب وإمكانية منح الثقة لحكومة باشاغا في ظل إصرار الدبيبة على عدم التسليم. الأمر الذي يعيد للأذهان الانقسام السياسي الذي عاشته البلاد منذ منتصف عام 2014 حتى مطلع 2021 عندما تم توحيد السلطة التنفيذية بتسيير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع دعم دولي.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر الماضي قد تأجلت لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.

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