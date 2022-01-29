اندلاع حريق مهول في غابة مديونة بطنجة المغربية.. فيديو

المصدر: البيان

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اندلع قبل قليل حريق جديد بمدينة طنجة، وذلك بغابة مديونة، ملتهما مساحة شاسعة من الغطاء الغابوي والنباتي، وفق وسائل إعلام مغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الحريق نشب بشكل مفاجئ من دون معرفة الأسباب التي أدت إليه، وقد توجهت عناصر الوقاية المدنية التابعة لمديرية المياه والغابات، وتحاول إخماده منذ ساعات.

وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الوقاية المدنية تجد صعوبة كبيرة في إخماد الحريق بسبب التضاريس الوعرة بالمنطقة، الأمر الذي يرجح انتشاره في مساحة أوسع لاحقا.

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