حمدوك يعلن استقالته من رئاسة الحكومة السودانية

المصدر: وكالات

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أعلن رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، استقالته من منصبه.

وقال في كلمة متلفزة، الاثنين، أنه قرر الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان، وذلك بعدما التقى خلال الأيام الماضية بكافة المكونات في البلاد.

وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال في البلاد، مشدداً على أنه حاول تجنيب السودان خطر الانزلاق نحو الكارثة.

كما لفت إلى أن الحوار هو الحل نحو التوافق لإكمال التحول المدني الديمقراطي.

وأضاف حمدوك أن حل الأزمة السياسية في السودان لن يكون إلا بالحوار على مائدة مستديرة.

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