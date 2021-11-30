الشرعية تتقدّم غرب تعز وتحذيرات أوروبية من مخاطر انفجار «صافر»

المصدر: (عدن - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استمرت القوات المشتركة في تقدمها غرب مدينة تعز اليمنية، بوصولها أطراف مديرية شرعب الرونة، وإحرازها تقدماً آخر غرب محافظة إب، مكبّدة ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، الأمر الذي ردت عليه الميليشيا بتفجير مدرسة في أطراف مديرية حيس.

ووفق مصادر عسكرية، فقد شنت وحدات نوعية من القوات المشتركة، هجوماً في منطقة الرون والمرتفعات والمزارع المحيطة بها، في قطاع غرب حيس، والتي كانت تشكل الخطوط الدفاعية للميليشيا جنوب مديرية الجراحي، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وسيطرت القوات المشتركة على مواقع كانت تستخدمها الميليشيا في قصف الأحياء السكنية في مدينة حيس وضواحيها، فيما تعمّدت الميليشيا تفجير مدرسة الرون قبيل فرارها.

ووزّع الإعلام العسكري، مقاطع مصورة توثّق الاشتباكات، وتوغل القوات المشتركة، وانتشارهم وتمركزهم في مواقع الميليشيا بعد تطهيرها. وأظهرت المشاهد، مواقع المدفعية الحوثية عقب السيطرة عليها، وقرية الرون، والمدرسة التي فجرتها الميليشيا قبيل فرارها.

إلى ذلك، جدّد الاتحاد الأوروبي، تحذيراته من مخاطر انفجار خزان النفط العائم «صافر»، في سواحل محافظة الحديدة، مطالباً بالتحرك العاجل، لمنع وقوع كارثة بيئية واقتصادية وصحية، من شأنها التأثير في اليمن والمنطقة. وشدّد على ضرورة عدم إضاعة المزيد من الوقت، ووجوب منع الكارثة الوشيكة، وإنقاذ البحر الأحمر والمنطقة، مجدداً دعمه لجهود وقف التهديد الناجم عن الخزان العائم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز