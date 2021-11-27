الشرعية تتوغل في إب وقلق أممي من تصعيد حوثي بمأرب

المصدر: عدن - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت القوات المشتركة في الساحل الغربي، التقدم في جنوبي محافظة الحديدة وغربي محافظة إب، إذ توغلت مسافة أكثر من 10 كيلومترات من اتجاه مديرية جبل راس التابعة لمحافظة الحديدة، وحررت عدداً من المرتفعات الجبلية في مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز. وذكر بيان عسكري، أن القوات المشتركة تقدمت 10 كيلومترات في طريق العدين التابعة لمحافظة إب من اتجاه مديرية جبل راس، وسط انهيار مستمر لميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أنّ القوات المشتركة تمشط وادي المرير في مديرية جبل راس، واستولت على كمية من العتاد والأسلحة.



ووفق البيان، سيطرت القوات المشتركة على جبل مغرم الراس المطل على منفذ جمرك سقم الذي استحدثته ميليشيا الحوثي في عزلة شمير التابعة لمديرية مقبنة غربي محافظة تعز، موضحاً أنّ الميليشيا تعيش انهياراً وتخبطاً بعد معارك عنيفة كبدتها عشرات القتلى والجرحى، فيما تمكنت القوات المشتركة، من تحرير القرى المجاورة للمنفذ الجمركي، واستولت على الموقع العسكري الذي كانت ميليشيا الحوثي تتمركز فيه.



وقال مصدر عسكري، إنّ القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد الميليشيا وحققت تقدماً كبيراً مكنها من السيطرة على جبل مغرم الراس المطل على جمرك سقم والقرى المجاورة له. وأكد المصدر، أنّ الميليشيا تكبدت خسائر فادحة جراء الضربات الموجعة. وعززت القوات المشتركة، من سيطرتها غربي تعز بعد استكمال تحرير مديرية حيس وسلاسل جبلية استراتيجية تابعة لمديرية جبل راس ومنطقة البُغيل بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة. ووفق المصادر، فإنّ ميليشيا الحوثي دمَّرت عدداً من الجسور الصغيرة وعبارات الطرق المؤدية إلى محافظتي إب وتعز، كما زرعت كميات كبيرة من الألغام فيها في مسعى لوقف تقدم القوات المشتركة، واستحدثت مواقع عسكرية جديدة في المرتفعات الغربية لمحافظة إب.





مبعوث أممي



سياسياً، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن قلقه مجدداً بشأن التصعيد العسكري الحوثي في مأرب والساحل الغربي، محذراً من أخطار المزيد من التصعيد. وقال غروندبرغ أثناء زيارته إلى موسكو، أمس: «إننا نواجه إمكان حصول تصعيد عسكري ما سيضاعف حتماً معاناة المدنيين»، وفق ما نقل عنه مكتبه. يذكر أن غروندبرغ كان أكد أكثر من مرة، إدانته هجمات ميليشيا الحوثي. وجدّد قبل أيام موقفه من تلك الهجمات على مأرب، مشدداً أنها تقوض فرص الوصول إلى تسوية تفاوضية للنزاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز