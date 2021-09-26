«مؤتمر استقرار ليبيا» أواخر أكتوبر وإجماع على رفض تأجيل الانتخابات

المصدر: طرابلس، تونس - البيان

أعلن رسمياً عن احتضان طرابلس، اجتماعاً دولياً لتقديم مبادرة استقرار ليبيا في 21 أكتوبر المقبل، فيما بدا المجتمع الدولي أكثر إصراراً على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أواخر ديسمبر. وفيما أكّد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أنّ على السلطة التشريعية تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية في إنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية، أصدر مجلس النواب قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب المجلس خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ومن المنتظر أن يعقد البرلمان الليبي، غداً أولى جلسات النظر في المقترحات المتصلة بقانون الانتخابات التشريعية، بعد إصداره قبل أسبوعين قانون انتخاب رئيس البلاد وتحديد اختصاصاته، وتولى إحالته للمفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص.

وأعلن، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم لاستقرار في ليبيا خلال أكتوبر المقبل، محذّراً من أنّ البلاد تواجه تحديات حقيقية قد تقوض الانتخابات. وأوضح أنّ الهدف من المؤتمر هو ضمان دعم دولي وضمان مستقبل البلاد، محذراً من العودة إلى المربع الأول حال فشل إجراء الاستحقاق الانتخابي. ووفق بيان المجلس الرئاسي، أثنى المنفي على جهود الأمم المتحدة في دعم الحوار السياسي الليبي، لإعادة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية التي ينشدها الليبيون، مؤكداً أهمية دور بعثة المنظمة للدعم في ليبيا، في المساعدة على نجاح العملية السياسية، وإجراء الانتخابات في أفضل الظروف السياسية والأمنية.

بدوره، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس خلال لقاء مع المنفي، على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا خلال موعدها المقرر أواخر العام الجاري، مرحباً بمسارات الحوار التي يقودها المجلس الرئاسي، بين جميع الأطراف.

التزام أمريكي

من جهتها، استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامنثا باور، عبر تقنية زووم، الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ليبيا لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، من خلال مساعدة الولايات المتحدة لهذه الجهود ودعمها لمؤسسات الدولة، مشيرة إلى أهمية دعم برنامج إدماج التشكيلات المسلحة في أجهزة الدولة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بصورة شفافة وذات مصداقية، في موعدها. وأكدت باور على التزام واشنطن بدعم الاستقرار والانتقال السياسي في ليبيا، معلنة عن استعداد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتقديم المساعدة بهدف إنجاح العملية الانتخابية، مشيدة بمبادرة الاستقرار التي أطلقتها المنقوش في يونيو الماضي والتي سيُعقد اجتماع وزاري حولها في طرابلس 21 أكتوبر المقبل.

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