الرئيس التونسي يتعهّد بحماية الديمقراطية والشارع يئد فتنة «الإخوان»

المصدر: دبي- البيان، تونس - وكالات

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد لدى لقائه ممثلي المجتمع المدني، بحماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات، فيما خيّم الهدوء، أمس، على محيط مقر البرلمان والشوارع الرئيسية في العاصمة تونس، في تجاهل واضح لدعوات قيادة «النهضة» الإخوانية للتونسيين للنزول إلى الشارع، وإحداث فتنة في البلاد.

وقالت مصادر، إن سعيّد أبلغ «اتحاد الشغل»، ذي التأثير القوي، أنه يتعهد بحماية «المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات»، وأن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل. وبدوره، أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة،‎‎ أن رئيس البلاد «طمأن» أعضاء الاتحاد خلال اللقاء الذي جمعهم به، بـ«احترام مقتضيات الدستور». ودعا الاتحاد إلى تشكيل «حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة، مطلعة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي».

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