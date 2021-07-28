العراق: حوارنا الاستراتيجي مع أمريكا مهم لتحقيق الاستقرار

المصدر: بغداد،واشنطن-البيان،وكالات

وصف الرئيس العراقي برهم صالح أمس نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي بأنها مهمة لتحقيق الاستقرار في العراق. وقال الرئيس صالح، في تغريدة على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية». وأضاف أن هذه النتائج «ثمرة عمل حثيث من الحكومة العراقية ودعم القوى الوطنية وتستند إلى مرجعية الدولة». وأكد صالح أن مصلحة العراق تستوجب تعزيز مؤسسات الدولة وحماية السيادة والقرار الوطني المستقل.

مواصلة التدريب

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض إن دور القوات الأمريكية سيكون متاحاً فقط، لمواصلة التدريب والمساعدة والتعامل مع داعش عند وصولها. وأكد بيان مشترك صدر في ختام جلسة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة أن العلاقة الأمنية ستنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري.وتعتزم الولايات المتحدة إنهاء مهمتها القتالية في العراق رسمياً والتركيز فقط على تدريب قوات الأمن وتقديم المشورة لها في البلاد في المستقبل.

عملية أمنية

إلى ذلك، شرعت القوات الأمنية العراقية، بدعم من الطيران العراقي والتحالف الدولي، بعملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد). وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، أن العملية تشمل المناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم في كركوك. ووفق البيان، تستهدف العملية «ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير مناطق وادي زغيتون من قرية الرمل وجنوب طريق قرية الرمل «جسر الزرگه»، ووادي الشاي ضمن المساحة الواقعة بين «كوري تبه وشرق قرية ضالمة الرمل وجنوب قرية ابو فشكة».



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