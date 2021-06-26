تحريك دولي للملف السوري من مجلس الأمن

المصدر: الحسكة – عبدالله رجا

يسعى المبعوث الأممي للأزمة السورية غير بيدرسون إلى الدفع مجدداً بالعملية السياسية في سوريا من خلال العمل على عقد جولة للجنة الدستورية في جنيف، بعد توقف عمل اللجنة طوال ثلاثة أشهر تخللها الانتخابات الرئاسية السورية.



وفي محاولة جديدة لتحريك المياه الراكدة في الأزمة السورية، سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو للدفع بجولة دستورية جديدة، بعد تصريحات لنائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، مطلع الشهر الجاري عن انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا.



وأفاد بيدرسون خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي أمس الأول، على أنه كان على تواصل مستمر مع كبار المسؤولين من روسيا والولايات المتحدة قبل وخلال القمة التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر في جنيف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.



وأعلن عن نيته السفر من جنيف إلى روما للتشاور مع وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الوزاري بشأن سوريا الذي تعقده إيطاليا والولايات المتحدة، وآمل في زيارة موسكو قريبا والتشاور مع تركيا وإيران أيضا.



بيدرسون عبر خلال إحاطته لمجلس الأمن عن أسفه لـ«هوة عدم الثقة» بين الطرفين وتعقيدات الوضع على الأرض، وقال إنها تجعل إحراز تقدم مبكر نحو تسوية شاملة «أمراً غير مرجح في الوقت الحالي»، مؤكداً، في الوقت ذاته، على ضرورة أن يتفق المجتمع الدولي حول عناصر تساعد على المضي إلى الأمام لـ«خلق الظروف المناسبة لحل أكثر شمولاً للصراع.



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