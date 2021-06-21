الإساءة للأمير عبدالقادر تُغضب الجزائريين

المصدر: البيان الإلكتروني

رفع أمس الأحد مجموعة من المحامين الجزائريين شكوى مصحوبة بادعاء مدني لدى عميد قضاة التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة سيدي أمحمد ضد مدير قناة الحياة الجزائرية هابت حناشي والبرلماني السابق عمران آيت حمودة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتضمنت الشكوى توجيه للمعنين تهمة الإساءة لرموز الدولة الجزائرية، ممثلين في الأمير عبد القادر والرئيس الراحل هواري بومدين وقائد الحركة الوطنية الجزائرية خلال الاستعمار الفرنسي مصالي الحاج,

واتهم المحامون، كل من هابت حناشي وعمران آيت حمودة بقذف الأمير عبد القادر والرئيس الأسبق هواري بومدين ومصالحي الحاج عن طريق بث حصة عبر قناة الحياة.

وحملت الشكوى مجموعة من التهم، وهي المساس برموز الأمة والثورة وزرع خطاب الكراهية والعنصرية والإدلاء بإقرارات كاذبة والقذف والشتم وانتحال صفة "مؤرخ".

الشكوى رفعت لفائدة عائلة الأمير عبد القادر (بديعة الجزائري الحسيني وبوطالب عتيقة وزهور بوطالب) الى جانب مجموعة كبيرة من المواطنين من مختلف ولايات الجزائر.

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