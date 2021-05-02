الأمن الجزائري يفرق تظاهرة تطالب بتحسين القدرة الشرائية

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

تظاهر المئات من الأعوان والمنتسبين للدفاع المدني بالجزائر اليوم الأحد وسط وجود أمني مكثف.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقرار زيادة الأجور وتسوية وضعيتهم وإعادة النظر في القانون الأساسي، والاستفادة من المنح المجمدة وتحسين القدرة الشرائية.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الاقتراب من قصر المرادية الرئاسي، ليحولوا مسارهم باتجاه المديرية العامة للدفاع المدني بحيدرة.

وتأتي مظاهرات أعوان الدفاع المدني بعد سلسلة من الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد بمختلف القطاعات، وأبرزها احتجاجات الأساتذة وإضرابهم.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون طالب أمس السبت، في رسالة قرأها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب بمناسبة عيد العمال، بمراعاة مصالح الجزائريين في التظاهرات والاحتجاجات العمالية في مختلف القطاعات، مؤكداً حرص البلاد على التخفيف التدريجي من نسبة البطالة من خلال دعم اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

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