العراق.. الكشف عن تورط وزراء في ملفات فساد

المصدر: بغداد - وكالات

كشفت لجنة النزاهة النيابية، أمس، عن تورط وزراء سابقين وحاليين بملفات كبيرة.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية كريم أبو سودة في تصريحات نشرتها «السومرية نيوز»، إن «محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين يحتاجان إلى صولة».

مشيراً إلى وجود توجُّه بشنِّ ثورة على الفساد ومحاربته بجديَّة في جميع المؤسسات.وبين أن لجنة النزاهة في مجلس النوَّاب لديها ملفات كبيرة ستطال عدداً من الوزراء في حكومة عادل عبدالمهدي علاوة على وزراء حاليين، لافتاً إلى أن ملف الفساد كبير ويحتاج إلى تنسيق بين اللجان والهيئات المختصة وتطبيق القانون بحق كل من سرق المال العام.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن لجنة مكافحة الفساد الحكومية تسعى لإصدار قائمة جديدة من مذكرات القبض بحق أكثر من ستة عشر شخصية متهمة بعمليات فساد مالي وإداري ومن بينها ثمانية نواب حاليين.

وتناولت وسائل صحفية وإعلامية أنباء عن اعتقال لجنة مكافحة الفساد، القيادي جمال الكربولي من منزله وسط بغداد وفق مذكرة قبض قضائية صدرت بحقه على خلفية تهم فساد، مضيفة إن عملية القبض أتت بعد اعترافات أدلى بها رجل الأعمال بهاء الجوراني حول ملفات فساد.

والتقى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس القضاء الأعلى، أمس، وبحثا الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة. وأعلن الكاظمي في وقت سابق، تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق أن لجنة مكافحة الفساد ستستمر في عملها رغم كل ما يثار حولها من إشاعات، مؤكداً تحقيق خطوات إيجابية للحد من الفساد.

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