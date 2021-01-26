العراق.. ضربات جوية وملاحقات لتطويق إرهاب «داعش»

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

دفعت التحركات الإرهابية الأخيرة لتنظيم داعش، سواء في العراق أو سوريا، إلى تشديد الجهود الأمنية لإحباط عمليات التنظيم والتأكيد على الإنجازات الأمنية التي حققها التحالف الدولي، وحلفاؤه المحليون، ضد الإرهاب. في هذا الإطار، شنّ التحالف الدولي لمحاربة داعش، ضربة جوية على أحد مخابئ التنظيم الإرهابي في منطقة جبلية شمال شرقي العراق، بعد أيام من تنفيذ التنظيم الإرهابي هجوماً انتحارياً مزدوجاً وسط بغداد، أسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة أكثر من 100.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إنّ الضربة الجوية استهدفت أحد الكهوف داخل سلسلة جبال حمرين، الواقعة بين محافظتين ديالى وصلاح الدين.

وأضافت الخلية الأمنية، أنّ مجموعة من الإرهابيين كانت تتحصن في المخبأ. وذكرت في بيان: «وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني، تفيد بوجود خلية إرهابية في سلسلة جبال مكحول، وبتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة، نفّذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية استهدفت أحد الكهوف الموجودة داخل السلسلة الجبلية.

وأضافت الخلية في البيان، أنّه سيتم إعلان أعداد القتلى من العناصر الإرهابية بعد وصول قوات الأمن إلى الموقع المستهدف.

تحذير

على صعيد متصل، حذّر رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، محمد رضا الحيدر، من هجمات لعناصر تنظيم داعش تستهدف المدنيين في مناطق متفرقة من بغداد انطلاقاً من أماكن في مناطق حزام بغداد. وقال الحيدر، إنّ من قاما بتفجير نفسيهما في ساحة الطيران مؤخراً هما عراقيان، محذّراً من هجمات أخرى قد تطال مناطق متفرقة في بغداد.

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