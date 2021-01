«تريندز» نحو مكتبة عالمية ذكية

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلن مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات عن توافر إصداراته البحثية والعلمية في موقع أمازون للكتب الرقمية في خطوة تواكب التوجه المتنامي نحو الكتب الإلكترونية، التي باتت الخيار المفضل لمعظم القراء في ظل الثورة المعرفية والاتصالية. كما كشف المركز عن توافر إصداراته في مكتبة الكونغرس الأمريكية أيضاً، التي تعد أكبر مكتبة في العالم، وتمثل المرجع الأول للكثير من المراجع كما أن المركز بصدد تدشين «مكتبة عالمية ذكية»



ستمثل نقلة نوعية في عالم المكتبات الرقمية.



كما تتوافر إصدارات «تريندز» في العديد من مواقع الكتب الإلكترونية العالمية والمكتبات الرقمية المتخصصة أيضاً، كموزع «Rakuten Kobo»، وهو موزع رقمي أمريكي وكندي للكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، ومتجر دبي الإلكتروني، ومكتبة «العبيكان الرقمية»، التي تعد من أشهر المكتبات في العالم العربي. وموقع «جملون»، وهو منصة رقمية توفر أكثر من 10 ملايين كتاب عربي وإنجليزي بمختلف التخصصات، تتعامل مع أكثر من 30 ألف ناشر حول العالم.



وصدر عن «تريندز» سلسلة من الإصدارات العلمية المتميزة التي ضمت كتباً أصيلة، وكتباً مترجمة وسلاسل دراسات متخصصة في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية. وتضمنت قائمة الإصدارات أربعة كتب من موسوعة الحركات المتشددة، وهي: «جماعة الإخوان: ظروف النشأة والتأسيس». و«الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان: الأهداف.. الوظائف.. المستقبل». و«التنظيم الخاص لجماعة الإخوان: الأهداف.. السمات.. المستقبل» و«البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان.. شبكات المال والأعمال». ويتم العمل على ترجمة هذه الكتب إلى 15 لغة عالمية هي: (الإنجليزية، والفرنسية، والعبرية، والصينية، والإسبانية، واليابانية، والإيطالية، والألمانية، والروسية، والكورية، والتركية، والماليزية، والإندونيسية، والفارسية، والأوردو). وسيصدر منها قريباً باللغات التركية والإيطالية واليابانية.



كما صدر عن المركز كتاب باللغة الإنجليزية تحت عنوان «كوفيد19: التحولات الجيواستراتيجية العالمية وآفاق المستقبل» شارك فيه نخبة من الباحثين والخبراء الدوليين المتخصصين في المجالات الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية والأمنية والتكنولوجية. كما صدر عن المركز كتاب مترجم بعنوان «The Closed Circle: joining and leaving the Muslim brotherhood in the west»، لمؤلفه لورينزو فيدينو، وتم نشره باللغة العربية تحت عنوان «الدائرة المغلقة: الانضمام إلى جماعة الإخوان والانشقاق عنها في الدول الغربية». كما أصدر المركز سلاسل متخصصة الأولى بعنوان «اتجاهات استراتيجية»، والثانية بعنوان «اتجاهات اقتصادية».



وبهذه المناسبة، أكد عيسى إبراهيم الرئيسي، مدير إدارة النشر العلمي في مركز «تريندز» أن توافر إصدارات المركز في أهم المكتبات العالمية والمتاجر الإلكترونية الخاصة بالكتب إنما تؤكد الثقة بإنتاجه الفكري والبحثي المتنوع، خاصة أن هذه الإصدارات تتسم بالرصانة العلمية، وتلتزم بالضوابط العلمية الصارمة، التي جعلت منها مرجعاً رئيسياً للكثير من الباحثين العرب والأجانب.



وأشار الرئيسي أن «تريندز» يضع ضمن أولوياته تعزيز شراكته مع دور النشر والمكتبات العالمية الكبرى، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو المكتبات الرقمية والذكية التي تتيح للباحثين والأكاديميين وجمهور القراء بوجه عام الاطلاع على الكتب وقراءتها مباشرة دون عناء الذهاب إلى مقر هذه المكتبات أو المتاجر الإلكترونية لمعاينتها أو شرائها، فالمكتبات الرقمية باتت الوسيلة الأسهل والأفضل في الوصول إلى المعلومات في المجالات كافة، وذلك باستخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. وكشف الرئيسي أن المركز بصدد تدشين «مكتبة تريندز العالمية الذكية» التي ستمثل نقلة نوعية في عالم المكتبات الرقمية، سواء فيما يتعلق بنوعية الكتب والإصدارات العلمية المتوافرة عليها أو فيما يتعلق بالربط الذكي مع كبرى المكتبات العالمية وأهمها.



هذا ومن المقرر أن ينظم «تريندز» معرضاً افتراضياً للكتاب خلال الفترة من 24 يناير الجاري حتى السابع من فبراير المقبل، وذلك ضمن فعالياته الثقافية والفكرية للعام الجاري. وسيشارك في هذا المعرض العديد من دور النشر ومراكز البحوث والدراسات في المنطقة والعالم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز