تنسيق مصري جزائري بشأن ليبيا

المصدر: القاهرة - وكالات

اتفق الرئيسان، المصري عبدالفتاح السيسي، والجزائري عبد المجيد تبون، على تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بين البلدين من أجل عودة الأمن والاستقرار في ليبيا. وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري بنظيره الجزائري، مهنئاً إياه بتعافيه من مرض كورونا. ووفق الناطق، تناول الاتصال التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا وإجراءات الوقاية الصحية من خلال تبادل الخبرات بين الأجهزة المعنية. وعلى صعيد قضايا المنطقة، تم تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية خاصةً الأزمة الليبية، حيث استعرض الرئيس المصري الجهود المستمرة التي تبذلها مصر في إطار المسار السياسي، فيما أكد تبون اعتزاز الجزائر بالروابط والعلاقات الوثيقة التي تربطها بمصر على المستويين الرسمي والشعبي، مثمناً تفاعل مصر المتزن والحكيم للتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية المستند علي ثقلها السياسي المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي.وكان أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقوا أول من أمس، على تشكيل لجنة استشارية، تكون مهمتها حل الخلافات والوصول إلى توافق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية المقبلة.

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