تقرير طبيبي: الفحص السنوي أظهر أن بايدن في حالة صحية تمكنه من أداء مهامه

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد تقرير طبي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "مؤهل للقيام بمهام الرئاسة" ولم تطرأ أي مخاوف جديدة متعلقة بصحته، وذلك بعد إجراء الرئيس البالغ 81 عاما فحصه الطبي السنوي الأربعاء بينما يستعد لانتخابات رئيسية يُعد فيها سنّه المتقدم قضية رئيسية.

وجاءت نتائج الفحص السنوي المرتقب الذي أجرى في مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن بعد أسابيع فقط من إشارة محقق خاص إلى أن بايدن مسن و كثير النسيان.

وقال كيفن أوكونور طبيب بايدن في ملخص عن تقريره أن الرئيس يظل "مؤهلا للقيام بمهام الرئاسة بنجاح" وتنفيذ "جميع مسؤولياته بالكامل بدون أي استثناءات أو تسهيلات".

أضاف "لم يحدد الفحص الطبي لهذا العام أي مخاوف جديدة".

وقال بايدن ممازحا بعد الفحص إن الأطباء يرون أنه يبدو "أصغر من سنه بكثير"، في وقت ينصب الاهتمام على مسألتي اللياقة البدنية للرئيس وقدرته العقلية قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وأضاف بايدن "كل شيء جيد".

وأشار أوكونور في تقريره إلى أن المشكلة الوحيدة الجديدة هذا العام هي استعانة بايدن بآله لتقليل اضطرابات النوم، إلى جانب إجراء طارئ للأسنان.

وأورد التقرير أن بايدن لا يزال يعاني مجموعة من المشكلات البسيطة، بينها سيره بشكل ثابت بسبب تآكل في عموده الفقري ومشكلة بسيطة في صمام القلب لم يطرأ عليها أي تغيير عن العام الماضي.

وأضاف أن الفحص "المطمئن" و"المفصل إلى حد كبير" لم يجد أي علامة على وجود مشاكل عصبية بما في ذلك مرض باركنسون أو جلطة دماغية.

واختتم أوكونور كلامه بالقول "الرئيس بايدن رجل في الـ81 من عمره يتمتع بصحة جيدة ونشيط وقوي، ويظل مؤهلا للقيام بمهام الرئاسة بنجاح".

كان بايدن الذي من المتوقع أن يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب (77 عاما) في انتخابات نوفمبر قد توجه على متن مروحية إلى المركز الطبي الذي غالبا ما يقصده الرؤساء الأميركيون. وغادر بعد ساعتين ونصف تقريبا في موكب سياراته.

ويأتي الفحص الطبي الروتيني لبايدن فيما يتزايد قلق الناخبين إزاء عمر الرئيس الذي سيكون في سن 86 مع انتهاء ولايته الثانية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز