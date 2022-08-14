بعد استبعادها من وزارة الهجرة المصرية .. ماذا قالت نبيلة مكرم ؟

المصدر: دبي - وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج السابقة على استبعادها من الوزارة في التعديل الوزاري الجديد الذي اعتمده مجلس النواب المصري أمس.

وطلبت مكرم من أحبائها وأصدقائها وزملائها الدعاء لابنها رامي، موجهة الشكر لكل من دعا لها ولأسرتها .

كما وجهت الوزيرة المصرية الشكر للقيادة السياسية، معربة عن فخرها لخدمة وطنها على مدى 7 سنوات.

وقالت مكرم في حسابها الرسمي على فيس بوك " يعطى مع الاختبار، منفذ ، ويعطى مع المحنة، التعزية. وفى كل الاحوال الشكر لضابط الكل على كل عطاياه، والشكر لكل الاحباء والأصدقاء والزملاء، وحتى اللذين لم أتشرف بمعرفتهم، على دعواتهم لى ولاسرتي ولابني الحبيب رامي، وأثق في إلهي العادل والمنصف للصارخين اليه. شكري وعظيم تقديري ايضا لدولتي وقيادتي السياسية ليس فقط على مساندتهم لشخصي في هذه الظروف، ولكن ايضا لمنحي فرصي خدمي وطني على مدار 7 سنوات، كان شرفا عظيما سأظل افتخر به طول عمري".

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمنشور الوزيرة ، مثنين على جهودها وإخلاصها خلال خدمة بلدها طوال 7 سنوات، متمنين لها التوفيق والنجاح، وأن تتتغلب على هذه الصعوبات والمحن التي تواجهها.

يذكر أن مكرم كشفت من قبل أن ابنها يحاكم أمام القضاء الأمريكي بتهمة ارتكاب جريمة قتل في الولايات المتحدة.

وكانت مكرم أكدت هذه الواقعة على حسابها في فيس بوك يقولها : "لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن".

وأضافت "قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كوني أما مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها"، لافتة إلى أنه مهما كانت العواقب، "فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام".

واختتمت "كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة، وأدعو معكم لابني رامي وللضحية الذي لقي ربه".

وكانت وسائل إعلام غربية أكدت تورط نجل وزيرة مصرية في جريمة قتل بأمريكا، وكشفت أنه تم توجيه الاتهام بالقتل لشاب مصري يبلغ من العمر 26 عاما بتهمة قتل زميله في العمل أمريكي الجنسية والشروع في قتل آخر، مضيفة أن المحكمة العليا الأمريكية حددت جلسة 17 يونيو المقبل لمحاكمته.

وذكرت وسائل الإعلام أن المحكمة العليا في مقاطعة أورانج كاونتي، بولاية كاليفورنيا ستبحث الاتهامات الموجهة ضد الشاب رامي فهيم، وهو نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبيد ويقيم بمدينة إيرفين، ويعمل في شركة كبرى لإدارة الثروات تملكها سيدة أعمال من أصل مصري، حيث اتهم بارتكاب جريمة قتل داخل مسكنه.

وترجع أحداث القضية إلى 19 أبريل الماضي حيث اتهم الشاب المصري بطعن زميله بالعمل بسكين عدة طعنات حتى الموت في شقتهما التي يقيمان فيها.

يذرك ان التعديل الوزاري الجديد في مصر شمل 13 حقيبة وجاء كالتالي:

رضا حجازي وزيرا للتعليم

هانى عاطف وزيرا للري

أيمن عاشور للتعليم العالي

سها ناشد وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج

أحمد عيسى طه وزيرا للسياحة والآثار



أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة

الفريق عباس حلمى هاشم وزيرا للطيران المدني

حسن محمد شحاتة وزيرا للقوى العاملة

نيفين يوسف الكيلاني وزيرة للثقافة

اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية

محمود كمال عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام

اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي

الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز