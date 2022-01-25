إجلاء الآلاف من على طريق سريع في أثينا مع اجتياح عاصفة ثلجية اليونان

المصدر: البيان

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عملت أطقم الإنقاذ، ومن بينها الجيش، خلال الليل على إجلاء آلاف الأشخاص العالقين في سياراتهم على طريق سريع في أثينا بعدما اجتاحت عاصفة ثلجية أنحاء اليونان أمس (الاثنين) لتغطي العاصمة وتُحدث فوضى مرورية.

وقال المتحدث باسم الحكومة جيانيس أويكونومو إنه تم إجلاء أكثر من 3500 شخص في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء وترك البعض سياراتهم وتحركوا سيراً على الأقدام لكن ظل نحو 1200 سيارة عالقة على طريق أتيكي أودوس، وهو الطريق الدائري الرئيسي في العاصمة.

وأضاف أويكونومو لقناة تلفزيونية يونانية نقلتها وكالة (رويترز): "كانت ليلة صعبة جدا ولا تزال جهود الإجلاء الخارقة جارية في أتيكي أودوس".

وتابع "لا نزال في مرحلة صعبة جدا إذ تشير كل التوقعات إلى أننا سنواجه صعوبات (مناخية) مرة أخرى خلال فترة قصيرة".

إلى ذلك، أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء عطلة عامة وأغلقت المكاتب الحكومية والأعمال الخاصة فيما عدا متاجر السوبر ماركت والصيدليات ومحطات الوقود في منطقة أثينا الكبرى وعلى بعض الجزر.

وشهدت أجزاء من أثينا انقطاعا في الكهرباء وقال مشغلو الشبكة إن الأطقم تعمل على إعادة التيار.

وأصيب 15 راكبا حين حاولت عربة سكة حديد سحب قطار يُقل 200 راكب تقريبا كان قد توقف في الثلوج الكثيفة في وسط اليونان.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة (إلبيدا) حتى غداً الأربعاء

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